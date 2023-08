Manchester City vs Séville en direct, aperçu du match et heure du coup d’envoi de la Super Coupe

Manchester City vs Séville diffusion en direct et aperçu du match, mercredi 16 août, 20 h 00 BST

Manchester City vs Séville diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct de la Super Coupe de Manchester City contre Séville? Nous avons ce qu’il vous faut. Manchester City vs Sevilla est diffusé gratuitement sur Servus en Autriche et TNT Sports au Royaume-Uni. Loin de chez vous pour le match ? Utilisez un VPN pour regarder la Super Coupe avec votre abonnement de partout.

Manchester City a réalisé un triplé historique la saison dernière en remportant la Ligue des champions le 10 juin, en battant l’Inter Milan en finale grâce à un but gagnant de Rodri. Pour sa première apparition en Super Coupe, Manchester City affrontera une équipe habituée au traditionnel lever de rideau européen.

En effet, Séville a déjà disputé six Super Coupes, le match en Grèce contre City devant être leur septième. Ils ont vaincu la Roma 4-1 aux tirs au but à Budapest pour remporter la Ligue Europa, après un match nul 1-1 après prolongation.

Il s’agit du huitième match anglo-espagnol de la Super Coupe, l’Angleterre ayant remporté quatre victoires lors de ces sept derniers matchs contre trois pour l’Espagne.

Le coup d’envoi est à 20h BST.

Nouvelles de l’équipe

Arbitre

Arbitre : François Letexier (FRA)

Arbitres assistants : Cyril Mugnier (FRA), Mehdi Rahmouni (FRA)

Quatrième Arbitre : Espen Eskås (NOR)

VAR : Jérôme Brisard (FRA)

Assistants VAR : Eric Wattellier (FRA), Fedayi San (SUI)

Stade

Manchester City vs Séville se jouera au stade Karaiskakis du Pirée, en Grèce, qui a une capacité de 33 334 places.

L’Olympiacos joue ses matchs à domicile sur le terrain et, en 1971, il a accueilli la finale de la Coupe des vainqueurs d’Europe entre Chelsea et le Real Madrid, que le premier a remportée 2-1.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi Manchester City vs Séville est à 20h BST sur mercredi 16 août au Royaume-Uni et en Irlande. Le jeu est diffusé sur TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate, découverte+ et l’application découverte+.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur Paramount+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Un flux gratuit est également disponible en Autriche sur Servus TV.

Droits télévisés de la Super Coupe internationale

• ROYAUME-UNI: TNT Sports a tous les droits sur la Super Coupe.

• États-Unis : CBS, Paramount+ et fuboTV sont les endroits pour regarder la Super Coupe.

• Canada : La façon de regarder la Super Coupe est DAZN.

• Australie : Stan Sport diffusera la Super Coupe.