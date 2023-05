Manchester City vs Real Madrid en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de demi-finale de la Ligue des champions

Manchester City vs Real Madrid en direct et aperçu du match, mercredi 17 mai, 20 h 00 BST

Manchester City vs Real Madrid diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Real Madrid vs Manchester City? Nous avons ce qu’il vous faut. Real Madrid vs Manchester City c’est parti BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Royaume-Uni et en clair RTE (s’ouvre dans un nouvel onglet) en Irlande. Loin de chez vous pour le match ? Utilisez un VPN pour regarder la Ligue des champions avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

Ce match nul 1-1 au match aller à Madrid est en bonne voie.

Manchester City sentira qu’il a la meilleure chance de progresser avec l’avantage du terrain de son côté – mais l’équipe de Pep Guardiola se souviendra très bien d’avoir une avance de 2-1 à ce stade de la compétition contre la même équipe il y a un an, seulement pour Los Blancos pour se qualifier pour la finale.

Tout cela est un territoire familier pour le Real Madrid, bien sûr. Barcelone a peut-être remporté la Liga ce week-end, mais les titres nationaux ont été (relativement) peu nombreux pour Madrid au cours de la dernière décennie, alors qu’ils ont rendu la victoire en Ligue des champions facile – cinq des neuf derniers ont réussi.

Pour ce match, ils mettront leurs espoirs sur une combinaison d’une vieille garde versée dans les grandes occasions, comme Karim Benzema et Luka Modric, et la relève de stars, comme Vinicius Jr, qui a excellé au match aller. Ils espèrent également pouvoir garder Erling Haaland aussi silencieux qu’il y a une semaine…

Le coup d’envoi est à 20h BST.

Nouvelles de l’équipe

Rodri n’est pas un problème de blessure pour Manchester City, malgré son remplacement ce week-end, tandis que Nathan Ake pourrait être disponible pour la sélection après sa blessure aux ischio-jambiers.

Eder Militao revient de suspension pour le Real Madrid, et Ferland Mendy est de retour après une blessure, bien qu’Eduardo Camavinga ait boité lors du match de ce week-end.

Former

Manchester City : WDWWW

Real Madrid : WDWLW

Arbitre

Szymon Marciniak de la Pologne sera l’arbitre du Real Madrid contre Manchester City.

Stade

Manchester City vs Real Madrid se jouera au stade Etihad de Manchester.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi entre Manchester City et le Real Madrid est donné 20h BST sur mercredi 17 mai au Royaume-Uni et en Irlande. Le jeu est diffusé sur BT Sport 1, BT Sport Ultimate, le site Web de BT Sport et l’application BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet)ainsi que RTE 1 (s’ouvre dans un nouvel onglet) en République d’Irlande.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur Paramount+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l'extérieur du pays pour un match de la Ligue des champions, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d'habitude.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Ligue des champions, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Ligue des champions internationale

• ROYAUME-UNI: BT Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet) a tous les droits sur la Ligue des champions.

• États-Unis : CBS, Paramount+ et fuboTV (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont les endroits pour regarder la Ligue des Champions.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2022/23 est DAZN.

• Australie : Stan Sport diffusera tous les matchs de la Champions League.

• Nouvelle-Zélande : Spark Sport sert tous les matchs de la Ligue des champions.