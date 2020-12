Manchester City a remporté une victoire 2-0 à domicile contre Newcastle United grâce à des buts dans chaque mi-temps d’Ilkay Gundogan et Ferran Torres, un résultat qui les a portés à la cinquième place de la Premier League samedi.

Par une nuit pluvieuse et froide au stade Etihad, le patron de Newcastle, Steve Bruce, a commencé avec une ligne de fond de cinq hommes, mais son équipe ne pouvait pas faire grand-chose pour garder le contrôle de la gamme de talents offensifs de City.

L’équipe locale a pris les devants à la 14e minute lorsque Gundogan a calmement tiré la passe de Raheem Sterling à bout portant après une accumulation généralement patiente et incisive du côté de Pep Guardiola.

Avec City dominant en possession tout au long de la période, il a fallu attendre la sixième minute de la seconde mi-temps pour que Newcastle enregistre un tir cadré, mais tout ce qu’il a fait a été de provoquer encore plus les hôtes, et quatre minutes plus tard, ils sont remontés 2-0.

Une attaque concertée qui a traversé le terrain a pris fin lorsque le défenseur de Newcastle, Federico Fernandez, n’a pu que dévier un centre de Joao Cancelo sur le chemin de Ferran Torres, qui a marqué avec une simple finition.

Torres, qui a repoussé quelques autres occasions décentes dans la nuit, a été remplacé par Sergio Aguero à la 77e minute. Il a forcé un superbe arrêt du gardien de Newcastle, Karl Darlow, quelques minutes après son entrée en jeu, mais il n’y avait plus de but alors que City gagnait le terrain.

« Nous aurions pu marquer plus, mais le plus important était les trois points. Nous devrions toujours partager la responsabilité de marquer des buts, il y a suffisamment de joueurs de qualité dans l’équipe », a déclaré le buteur Gundogan après le coup de sifflet final.

Manchester City, qui se rendra lundi à Everton, deuxième, grimpera au cinquième rang du classement avec 26 points après 14 matchs, tandis que Newcastle, 12e avec 18 points, accueillera le leader de la ligue Liverpool mercredi.