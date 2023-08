Manchester City vs Newcastle en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Manchester City vs Newcastle en direct et aperçu du match, samedi 19 août, 20 h 00 BST

Manchester City vs Newcastle diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct Manchester City vs Newcastle? Nous avons ce qu’il vous faut. Manchester City vs Newcastle est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Manchester City a commencé sa campagne de Premier League 2023/24 comme ils ont terminé la dernière et comment ils veulent continuer : en gagnant. Un doublé d’Erling Haaland et un but de Rodri montrent que l’équipe de Pep Guardiola ne lâche pas prise, mais ils ont un test difficile qui les attend.

Après avoir affronté Séville en milieu de semaine pour la Super Coupe, Manchester City sera-t-il totalement remis à temps pour la visite de Newcastle ? Probablement, mais ils devront encore être à plein régime.

En effet, Eddie Howe a inculqué une mentalité de gagnant au sein de son équipe, et les Magpies cherchent à tirer parti de leur victoire 5-1 contre Aston Villa en écartant les champions. C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais tout à fait plausible s’ils parviennent à jouer comme ils l’ont fait contre Villa.

Le coup d’envoi est à 20h BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Manchester City a des stars de haut niveau pour la visite de Newcastle, avec Kevin De Bruyne qui devrait manquer les trois à quatre prochains mois de football après avoir subi une grave blessure contre Burnley. Ruben Dias a eu une commotion cérébrale après le même match, mais pourrait revenir contre Newcastle, tandis que John Stones et Bernardo Silva sont dans des situations similaires avec des blessures et des maladies respectives.

Newcastle est privé de Joe Willock, Javier Manquillo et Emil Krafth, le trio étant blessé.

Formulaire

Manchester City : W

Newcastle United : F

Arbitre

Robert Jones sera l’arbitre de Manchester City contre Newcastle. Ses assistants seront Ian Hussin et Adrian Holmes, avec Darren Bond le quatrième officiel. Jarred Gillett est le VAR, avec Eddie Smart l’assistant VAR.

Stade

Manchester City vs Newcastle se jouera au stade Etihad de Manchester, qui a une capacité de 53 400 places.

Coup d’envoi et chaîne

Manchester City contre Newcastle le coup d’envoi est à 20h BST sur samedi 19 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime de paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder chaque match.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.