Manchester City vs Manchester United en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la finale de la FA Cup

Manchester City vs Manchester United diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Manchester City vs Manchester United? Nous avons ce qu’il vous faut. Manchester City vs Manchester United est diffusé gratuitement sur BBC, ITV et STV au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Le derby de Manchester arrive à Wembley, Manchester City visant la deuxième pièce d’argenterie dans leur offre pour un triplé.

L’équipe de Pep Guardiola a perdu le dernier jour de la Premier League contre Brentford – mais a reposé Erling Haaland, Ruben Dias, Ilkay Gundogan et Jack Grealish pour ce match.

Manchester United – la seule équipe anglaise à avoir déjà remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions en une seule saison – espère forcer une répétition de la dernière rencontre entre les deux équipes, que United a remportée 2-1.

Le coup d’envoi est à 15 h 00 BST.

Nouvelles de l’équipe

Anthony Martial, Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer et Donny van de Beek sont absents pour Manchester United. Il est également peu probable qu’Antony se remette d’une blessure à temps.

Former

Manchester City : LDWWW

Manchester United : WWWWL

Arbitre

Arbitre : Paul Tierney

Assistants : Neil Davies et Scott Ledger

Quatrième officiel : Peter Bankes

VAR : David Coote

Assistant VAR : Simon Long

Stade

Manchester City contre Manchester United se jouera au stade de Wembley de 90 000 places à Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Manchester City contre Manchester United est à 15h00 BST sur samedi 3 juin au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur la BBC et ITV.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Droits TV internationaux de la FA Cup

• Royaume-Uni : la BBC et ITV se partagent les droits

• États-Unis : ESPN

• Canada : Sportsnet

• Australie : Network10 et Paramount Sports ont les droits

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport