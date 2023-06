Manchester City vs Inter Milan : Qui sont les commentateurs de BT Sport pour la finale de la Ligue des champions ?

Manchester City vs Inter Milan démarre ce soir – mais qui sont les commentateurs de BT Sport pour la finale de la Ligue des champions ?

Il s’agit du plus gros match de la saison pour BT Sport avant qu’il ne change de nom pour devenir TNT Sport au cours de l’été. Le décor est planté et ils ont sorti les gros canons.

Voici qui va s’occuper des devoirs de présentation, de commentaire et d’expert.

Manchester City vs Inter Milan : Qui sont les présentateurs et les experts de BT Sport pour la finale de la Ligue des champions ?

Jake Humphrey présente la finale de la Ligue des champions, rejoint par Rio Ferdinand, Joleon Lescott, Mario Balotelli et Cesc Fabregas en tant qu’experts.

C’est la dernière fois que Humphrey présente une couverture sur BT Sport. L’ancien présentateur de la BBC quittera la chaîne avant son changement de nom et prendra les rênes pour la dernière fois, après avoir succédé à Gary Lineker en tant que présentateur de la Ligue des champions.

Rio Ferdinand est le spécialiste phare de BT Sport. Ancien capitaine vainqueur de la Ligue des champions en 2008 avec Manchester United, l’ancien défenseur était considéré comme l’un des plus grands joueurs anglais de sa génération.

Joleon Lescott était un ancien défenseur de Manchester City qui a remporté deux titres de Premier League avec l’équipe d’Eastlands.

Mario Balotelli est un ancien attaquant de Manchester City, de l’Inter Milan et de Liverpool qui a acquis un statut culte en Premier League pour sa personnalité unique. Balotelli a remporté la Premier League avec City en 2012 et le Treble avec l’Inter en 2010.

Cesc Fabregas est un ancien milieu de terrain d’Arsenal, Barcelone et Chelsea qui est devenu l’un des milieux de terrain les plus célèbres de sa génération et l’un des plus jeunes capitaines de Premier League au milieu des années 2000 à l’Emirates Stadium. Fabregas est un vainqueur de la Coupe du monde et deux fois vainqueur de la Premier League. Il joue actuellement à Côme, dans la banlieue de Milan.

Darren Fletcher est sur le point de commenter la finale de la Ligue des champions.

2023 marque les 30 ans de la carrière de Fletcher dans la radiodiffusion, après avoir commencé avec des stations de radio locales dans sa ville natale de Nottingham à l’âge de 20 ans seulement. Il travaille chez BT Sport depuis 10 ans et, en 2014, il a co-animé le programme Fletch and Sav, aux côtés de l’ancien footballeur Robbie Savage.