Manchester City vs Inter Milan : qui est l’arbitre de la finale de la Ligue des champions ?

Manchester City vs Inter Milan a débuté avec l’arbitre de la finale de la Ligue des champions, un visage familier.

La finale est le plus grand match du football européen – et à juste titre, l’arbitre de ce soir pour le match est le même homme qui a officié la finale de la Coupe du monde au Qatar en décembre. Szymon Marciniak est un arbitre incroyablement expérimenté, qui a arbitré au plus haut niveau : cette année, il a été nommé meilleur arbitre du monde par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS) ; il a arbitré son premier match dans la meilleure ligue professionnelle polonaise dès 2009.

Il y a eu une légère controverse sur la sélection du Polonais comme arbitre de la finale de ce soir.

Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Marciniak avait pris la parole lors d’une conférence d’entrepreneurs co-organisée par Slawomir Mentzen, un politicien libertaire de droite et chef de la Confédération Liberté et Indépendance en Pologne. Mentzen a été accusé de déclarations antisémites et anti-LGBT dans le passé – mais Marciniak a conservé sa place en tant qu’homme au centre de la pièce maîtresse de ce soir malgré quelques appels à le remplacer.

Le mois dernier, le joueur de 42 ans était l’arbitre de la demi-finale de la Ligue des champions au stade Etihad au cours de laquelle Manchester City a battu le Real Madrid 4-0 avec facilité pour atteindre la finale de la compétition.

Qui est l’arbitre de Manchester City contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions ?

(Crédit image : Getty Images)

Arbitre: Szymon Marciniak (POL)

Arbitres assistants : Paweł Sokolnicki (POL)

Tomasz Listkiewicz (POL)

Quatrième officiel : Istvan Kovacs (ROM)

Adjoint de réserve : Vasile Florin Marinescu (ROM)

VAR : Tomasz Kwiatkowski (POL)

Assistant VAR : Bartosz Frankowski (POL)

Assistance VAR : Marco Fritz (Allemagne)