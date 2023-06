Manchester City vs Inter Milan diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions

Manchester City vs Inter Milan diffusion en direct et aperçu du match, samedi 10 juin, 20 h 00 BST

Manchester City vs Inter Milan diffusion en direct et aperçu du match

Vous recherchez une diffusion en direct de la finale de la Ligue des champions Manchester City vs Inter Milan? Nous avons ce qu’il vous faut. Manchester City vs Inter Milan est diffusé gratuitement sur BT Sport au Royaume-Uni. Loin de chez vous pour le match ? Utilisez un VPN pour regarder la Ligue des champions avec votre abonnement de partout.

Après avoir été sacré champion de Premier League et de FA Cup le mois dernier, Manchester City n’est plus qu’à 90 minutes d’un triplé historique.

La seule autre équipe anglaise à avoir réalisé un triplé est le rival interurbain des Sky Blues, Manchester United, qui a réalisé l’exploit en 1999.

City n’a pas encore remporté de titre en Ligue des champions, mais s’est rapproché depuis que Pep Guardiola a pris le relais en 2016.

L’Espagnol a guidé son équipe vers la finale il y a deux ans en 2021, mais une frappe de Kai Havertz en première mi-temps a permis à Chelsea de Thomas Tuchel de remporter le trophée.

Lors de leur dernière campagne européenne, City a été éliminé en demi-finale par les éventuels vainqueurs du Real Madrid.

L’Inter Milan cherche également à mettre la main sur plus d’argenterie cette saison.

Lautaro Martinez a marqué deux fois alors que les Nerazzurri battaient la Fiorentina 2-1 pour remporter la Coppa Italia le mois dernier.

L’Inter a remporté la Ligue des champions à trois reprises et a remporté le trophée convoité pour la dernière fois en 2010. Ensuite, ils ont battu le Bayern Munich 2-0 à Madrid grâce à un doublé marqué par l’attaquant argentin Diego Milito.

La saison dernière, l’équipe de Simone Inzaghi n’a atteint que les huitièmes de finale, s’effondrant sur une défaite 2-1 contre Liverpool au total.

Cette année, ce sera la première fois que l’Inter Milan affrontera une équipe anglaise en finale de la Ligue des champions, et ils n’ont pas encore officiellement rencontré Manchester City lors d’un match de compétition.

Tous les yeux seront rivés sur le fer de lance de l’attaque clinique de Manchester City, Erling Haaland.

L’attaquant norvégien a marqué 12 buts en Ligue des champions cette saison, dont cinq en un match lors de la victoire 7-0 de City sur le RB Leipzig en huitièmes de finale.

Le sort des deux équipes en finale pourrait reposer sur la performance du joueur de 22 ans.

Le coup d’envoi est à 20h BST.

Compositions attendues

Composition attendue de Manchester City (3-2-4-1)

Ederson; Walker, Dias, Akanji ; Pierres, Rodri ; Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish ; Haaland

Remplaçants : Ortega, Carson, Ake, Laporte, Lewis, Gomez, Phillips, Palmer, Foden, Mahrez, Alvarez

Composition attendue de l’Inter Milan (3-5-2)

Onana ; Acerbi, Bastoni, de Vrij ; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Gosens ; Martinez, Lukaku

Remplaçants : Handanovic, Cordaz, Darmian, D’Ambrosio, Skriniar, Gagliardini, Akinsanmiro, Bellanova, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko

Former

Manchester City

WLDWW (toutes compétitions)

InterMilan

WWWLW (toutes compétitions)

Arbitre

Arbitre: Szymon Marciniak (POL)

Arbitres assistants : Paweł Sokolnicki (POL)

Tomasz Listkiewicz (POL)

Quatrième officiel : Istvan Kovacs (ROM)

Adjoint de réserve : Vasile Florin Marinescu (ROM)

VAR : Tomasz Kwiatkowski (POL)

Assistant VAR : Bartosz Frankowski (POL)

Assistance VAR : Marco Fritz (Allemagne)

Stade

Manchester City vs Inter Milan se jouera au stade olympique Atatürk d’Istanbul, qui a une capacité de 74 753 places.

Ce sera la deuxième fois que le terrain accueillera la finale de la Ligue des champions.

Liverpool a remporté son cinquième titre en Ligue des champions au stade en 2005, après avoir organisé son retour désormais historique lorsqu’il s’est retrouvé mené 3-0 à la mi-temps face à l’AC Milan.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi entre Manchester City et le Real Madrid est donné 20h BST sur mercredi 17 mai au Royaume-Uni et en Irlande. Le jeu est diffusé sur BT Sport 1, BT Sport Ultimate, le site Web de BT Sport et l’application BT Sportainsi que RTE 1 en République d’Irlande.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 15 h HE / 12 h HP. Le match sera diffusé sur Paramount+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de la Ligue des champions, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Ligue des champions, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Ligue des champions internationale

• ROYAUME-UNI: BT Sport a tous les droits sur la Ligue des champions.

• États-Unis : CBS, Paramount+ et fuboTV sont les endroits pour regarder la Ligue des Champions.

• Canada : la façon de regarder le football de Premier League en 2022/23 est DAZN.

• Australie : Stan Sport diffusera tous les matchs de la Ligue des champions.

• Nouvelle-Zélande : Spark Sport sert tous les matchs de la Ligue des champions.