Manchester City vs FC Copenhague – Rapport de match de football – 5 octobre 2022

Erling Haaland a porté son total de buts à un incroyable 19 dans toutes les compétitions cette saison avec un autre doublé lors de la démolition 5-0 de Manchester City contre le FC Copenhague dans le groupe G de la Ligue des champions mercredi.

Haaland n’a pas perdu de temps pour faire démarrer City avec une autre frappe dans sa campagne remarquable, balayant à la maison un premier match d’ouverture, avant de mettre le jeu au-delà de l’équipe danoise en 32 minutes.

City a continué à venir et a ajouté un troisième six minutes avant la pause alors que David Khocholava a traversé son propre filet, Haaland se cachant juste derrière dans la chasse à son deuxième triplé en quatre jours.

Il ne devait pas y avoir de tour du chapeau pour Haaland car il a été retiré à la mi-temps, mais les buts ont continué à arriver alors que Riyad Mahrez a marqué un penalty avant que Julian Alvarez ne termine avec un cinquième en fin de match.

La victoire la plus confortable a permis à City de prendre un maximum de neuf points dans le groupe et d’en avoir besoin de deux de plus pour être sûr d’une place dans les huitièmes de finale. Copenhague est en bas avec un point en trois matchs.