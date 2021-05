Manchester City vs Everton – Rapport de match de football – 23 mai 2021

Sergio Aguero a marqué un doublé sur le banc lors de ses adieux à Manchester City. Tom Flathers / Manchester City FC via Getty Images

L’attaquant de Manchester City, Sergio Aguero, a dit au revoir avec style alors que son doublé sur le banc lors de son dernier match de championnat pour le club les a aidés à célébrer leur succès au titre de Premier League avec style avec la raclée 5-0 d’Everton à l’Etihad dimanche.

Aguero a commencé sur le banc alors que Pep Guardiola a nommé une équipe de départ étonnamment forte étant donné qu’elle joue en finale de la Ligue des champions le week-end prochain, mais l’Argentin n’a pas pu être retenu, aidant à condamner Everton à une 10e place.

Les champions déjà couronnés n’ont pas lâché le pied même s’ils n’avaient pas grand chose à jouer, Kevin De Bruyne plaçant les hôtes à la 11e minute avant que Gabriel Jesus ne fasse 2-0 trois minutes plus tard.

L’opportunité d’Everton de revenir dans le match est survenue à la 37e minute lorsque Ruben Dias a concédé un penalty pour une faute sur Richarlison, mais le coup de pied de Gylfi Sigurdsson a été sauvé par Ederson.

Après la pause, les buts ont continué à venir alors que Phil Foden a bien terminé pour porter le score à 3-0 à la 53e avant qu’Aguero, qui a été lié à un déménagement à Barcelone lorsque son contrat expire le mois prochain, a pris le devant de la scène devant les fans en adoration. .

Son premier but est survenu après une course tordue à la 71e, avant qu’une tête de balle ne complète la déroute et un après-midi parfait pour City et leur meilleur buteur de tous les temps alors que les champions terminaient avec 86 points, 12 d’avance sur Manchester United, deuxième rival.

« Quand je suis arrivé ici, le premier titre (en 2012) était le plus important, pour le club et pour moi », a déclaré Aguero à Sky Sports.

« Puis City a commencé à gagner plus de titres donc je suis tellement content parce que ce n’est pas facile d’être 10 ans dans un club, pour moi c’est un honneur », a-t-il ajouté après avoir remporté cinq couronnes en Premier League.

Avec les fans de retour dans le stade pour voir leur équipe soulever le trophée, ils étaient déçus qu’Aguero n’ait pas commencé, l’attaquant ayant malgré tout donné sa propre garde d’honneur.

City a joué comme de dignes champions, alors qu’Everton avait du mal à faire face à leur intensité et a marqué deux fois en première mi-temps, mais a raté une foule d’occasions de porter le score à 3-0 avant la pause.

Mais le milieu de terrain anglais Foden, l’un des joueurs les plus remarquables de City cette saison, ne s’est pas trompé avec une belle finition juste après la pause, avant qu’Aguero ne signe d’une manière que lui seul pouvait.

Son doublé l’a porté à 260 buts pour City toutes compétitions confondues et à 184 grèves de Premier Leagues – le plus grand nombre de joueurs pour un seul club de la compétition.

L’entraîneur de la ville Pep Guardiola a été réduit aux larmes lorsqu’il a été interrogé sur Aguero après le match.

« C’est une personne spéciale pour nous tous », a déclaré Guardiola. « Il est tellement gentil. Il m’a beaucoup aidé. Nous ne pouvons pas le remplacer. Nous ne pouvons pas. »