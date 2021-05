Manchester City vs Chelsea – Rapport de match de football – 8 mai 2021

Manchester City a raté l’occasion de conclure le 2020-21 première ligue titre contre Chelsea à l’Etihad samedi après une défaite de 2-1.

Raheem Sterling a marqué pour City sur le coup de la mi-temps avant que Hakim Ziyech ne nivelle après l’heure. Marcos Alonso a marqué le but gagnant deux minutes après le temps additionnel.

« Je pense que la seconde mi-temps a été une réponse fantastique aux cinq dernières minutes de la première mi-temps où nous avons presque tout perdu. Pour moi, c’était une demie claire 0-0, mais tout à coup, nous avons fait une erreur décisive et peut-être que le match est interrompu. atteindre à la mi-temps « , a déclaré le patron de Chelsea Thomas Tuchel après le match.

«À chaque minute, nous avons gagné en confiance et en qualité. Nous nous sommes améliorés de plus en plus. C’était une bataille difficile et une fois que nous avons obtenu l’égalisation, nous n’avons jamais cessé d’attaquer. [The winning goal] était une énorme récompense.

« Cela nous indique que nous pouvons compter sur notre forme physique, ce qui est une sensation fantastique à la fin d’une saison. Nous pouvons aussi nous fier à notre esprit d’équipe, nous continuons. »

Gabriel Jesus a inscrit le but de City à la 44e minute sur un centre destiné à Sergio Aguero. Cependant, un mauvais contact de sa part l’a vu tomber aux pieds de Sterling qui l’a écrasé dans le filet.

Aguero a eu l’occasion de rattraper son erreur trois minutes plus tard lorsque Billy Gilmour a donné un penalty pour avoir abattu Jésus dans la surface.

Cependant, il a tenté une Panenka qu’Edouard Mendy a réussi à se lever et à attraper. Le penalty raté est le premier d’Aguero en Premier League à l’Etihad depuis octobre 2016.

« C’est sa décision. Le preneur prend sa décision. Il a décidé de suivre son chemin, je n’ai rien à ajouter », a déclaré le patron de City Pep Guardiola après le match.

City a regretté cette chance manquée à la 63e minute lorsque Ziyech a égalisé le score.

Christian Pulisic et Cesar Azpilicueta ont fait équipe avec de belles une fois deux avant que le capitaine de Chelsea ne s’évanouisse à Ziyech qui a frappé un tir bas devant Ederson.

Chelsea avait le ballon dans le filet deux fois de plus avant la fin de la mi-temps, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi ayant tous deux des buts exclus pour hors-jeu dans les 15 dernières minutes.

Un but était clairement à venir pour l’équipe de Thomas Tuchel, mais ils l’ont laissé jusqu’aux derniers instants pour mettre fin aux rêves de City de remporter le titre de Premier League à deux jours de la fin.

Werner a coupé le ballon pour Alonso qui l’a renvoyé devant Ederson et dans le filet à la 92e minute.

Le but est venu après un fort cri de pénalité contre Sterling dans la région de Chelsea a été refusé et Guardiola a déclaré qu’après le match, il aurait dû être un coup de pied.

« C’est un penalty. C’est tout », a déclaré Guardiola. « Ça arrive, c’est du football. Nous essaierons la prochaine fois de marquer notre penalty. C’est tout ce que je peux dire. J’ai vu à la télé que c’était un penalty.

« Dans 21 jours, nous allons les affronter à nouveau en finale de la Ligue des champions. Nous en tirerons des leçons et obtiendrons les points dont nous avons besoin pour être champions. »

City peut remporter le titre si Manchester United perd contre Aston Villa dimanche.