Manchester City vs Chelsea – Rapport de match de football – 29 mai 2021

Chelsea a remporté son deuxième titre en Ligue des champions et a refusé à Manchester City de Pep Guardiola son premier avec Kai Havertz inscrivant un but en première mi-temps pour assurer une victoire 1-0 lors de la finale 100 % anglaise de samedi à l’Estadio Do Dragao.

Le jeune Allemand, signataire du record de Chelsea, a gardé son sang-froid alors qu’il s’accrochait à la passe en profondeur de Mason Mount et évitait le gardien Ederson avant de faire rouler le ballon dans un filet vide à la 42e minute pour décider d’une rencontre serrée.

City, champion de Premier League, était favori avant la finale, mais a subi une nuit désespérément décevante lors de son premier match phare de la Ligue des champions.

Bien qu’il ait remporté trois des quatre derniers titres de Premier League pour City, l’Espagnol Guardiola n’a pas réussi à remettre le trophée européen convoité qu’il a remporté pour la dernière fois avec Barcelone en 2011.

Pour le manager allemand de Chelsea, Thomas Tuchel, le triomphe survient après que son équipe du Paris Saint-Germain a subi la défaite lors de la finale de la saison dernière contre le Bayern Munich.

La sélection de l’équipe de Guardiola a été surprenante avec Raheem Sterling amené sur le flanc gauche et aucun des deux milieux de terrain titulaires réguliers, Fernandinho ou Rodri, n’a été choisi, Ilkay Gundogan étant parti pour protéger la ligne arrière.

Il est rapidement devenu évident que le mouvement avait laissé la défense de City exposée avec Chelsea créant des occasions précoces, dont trois sont tombées à Timo Werner qui n’a pas réussi à capitaliser – en donnant un mauvais coup de pied, tirant doucement sur Ederson puis trouvant le filet latéral.

Un but de Kai Havertz à la 42e minute a aidé Chelsea à remporter un deuxième titre en Ligue des champions. José Coelho/Getty Images

Tuchel a remporté la bataille tactique contre Guardiola et bien que City se soit amélioré après la pause, ils n’ont jamais pu retrouver leur domination et leur aisance habituelles.

City a travaillé dur alors qu’ils cherchaient des ouvertures et leur cause n’a pas été aidée lorsque le meneur de jeu Kevin De Bruyne s’est blessé à la tête après un affrontement avec Antonio Rudiger.

Chelsea a survécu à sept minutes de temps d’arrêt avec Riyad Mahrez se rapprochant atrocement de City avant que les célébrations des fans itinérants de Chelsea puissent commencer.

Le match a marqué la première apparition de l’équipe londonienne en finale depuis leur triomphe spectaculaire en 2012 contre le Bayern Munich à Munich, et la troisième au classement général.

Le décideur entièrement anglais était la huitième fois que des clubs du même pays s’affrontaient avec une Coupe d’Europe en jeu, et a remis au pays sa 14e couronne au total, derrière l’Espagne la plupart du temps.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.