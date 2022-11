Manchester City vs Brentford: plans de couverture télévisée

Brentford fait face à un défi difficile lorsqu’il se rend à Manchester City lors de son dernier match avant la Coupe du monde, et il est disponible pour le regarder à la télévision américaine.

La Premier League accueillera son dernier tour de matches avant la pause de la Coupe du monde. Manchester City espère se diriger vers cette pause aussi près que possible des leaders de la ligue Arsenal.

Pour ce faire, les charges de Pep Guardiola doivent enregistrer une victoire sur Brentford. Les hôtes seront stimulés par le retour d’Erling Haaland.

Le Norvégien a fait une apparition sur le banc contre Fulham samedi. Il a marqué le but gagnant et débutera contre les Bees.

Brentford est une équipe qui a le potentiel de choquer n’importe qui en Premier League. Leur démantèlement 4-0 de Manchester United plus tôt dans la saison en était la preuve suffisante.

Thomas Frank est assez astucieux pour savoir qu’il ne sera pas en mesure d’emporter le match contre les champions en titre.

Une victoire lors du coup d’envoi anticipé de samedi ramènera les Bleus au sommet de la Premier League. Pendant ce temps, Brentford continue de surpasser ses ressources limitées et occupe la onzième place.

Plans de couverture télévisée de Manchester City contre Brentford

Heure du coup d’envoi : 7 h 30 HE / 4 h 30 PT – samedi 12 novembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Jim Proudfoot et Jim Beglin

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Comparaison de la forme récente de Manchester City et de Brentford

Les Bleus ont un cahier presque parfait de leurs cinq derniers matches. Une défaite 1-0 à Anfield est la seule tache.

City a bien joué contre le club du Merseyside, malgré le résultat. Lors de leurs quatre autres matchs, ils ont battu Southampton, Brighton, Leicester City et Fulham.

En revanche, Brentford a glissé lors de ses cinq dernières sorties. Ils n’ont réussi qu’une victoire sur cinq, qui remonte au 14 octobre contre Brighton.

Depuis lors, les Bees ont fait match nul avec Chelsea, Wolves et Nottingham Forest, en plus d’avoir été démolis 4-0 à Aston Villa.

Frank sera sans aucun doute préoccupé par la forme de son équipe, les buts d’Ivan Toney se tarissant. Il est peu probable que les choses deviennent plus faciles avec un voyage chez les champions en titre.

Compositions prévues

Manchester City continuera d’être sans Kalvin Phillips et Kyle Walker pour cause de blessure. Joao Cancelo a été expulsé contre Fulham, mais pourra jouer contre Brentford après avoir purgé sa suspension en Coupe Carabao.

Erling Haaland reviendra dans le onze de départ après s’être complètement remis d’une blessure.

Aaron Hickey est blessé à la cheville et ne se rendra pas au stade Etihad. En dehors de cela, Brentford n’a aucun problème de disponibilité.

Ivan Toney reviendra de suspension et sera éligible à la sélection, indépendamment d’une enquête de la Football Association concernant son pari.

Manchester City a prédit le XI de départ (4-3-3) : Ederson, Akanji, Laporte, Dias, Cancelo, Gundogan, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Grealish, Haaland

Brentford a prédit le onze de départ (4-3-3) : Raya, Roerslev, Mee, Pinnock, Henry, Jensen, Janelt, Dasilva, Mbeumo, Damsgaard, Toney

PHOTO : IMAGO / Focus Images