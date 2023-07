Manchester City vs Atletico Madrid LIVE: Date, heure du coup d’envoi au Royaume-Uni, nouvelles de l’équipe et comment suivre alors que Guardiola et Simeone s’affrontent à nouveau

Manchester City termine sa tournée en Asie avec un gigantesque affrontement de pré-saison contre les géants espagnols de l’Atletico Madrid.

Les Citizens ont remporté leurs deux matchs de préparation avant la campagne de Premier League 2023/24 et affronteront Arsenal dans le Community Shield le week-end prochain.

3 City a battu le Bayern Munich 2-1 lors de son dernier match amical Crédit : Getty

City a remporté le triplé l’an dernier et cherchera à aller encore plus loin cette fois-ci.

Et après avoir affronté le Bayern Munich, les matchs difficiles se poursuivent alors que Pep Guardiola affronte un entraîneur qui pourrait être décrit comme l’antithèse de l’ancien patron de Barcelone.

Les équipes de Diego Simeone sont réputées pour leur défense résolue et leur maîtrise des arts sombres, tandis que les équipes de Guardiola cherchent à contrôler et à dicter les choses.

Ce devrait être un concours fascinant entre deux cadres supérieurs et des styles contrastés.

Man City vs Atletico Madrid: Date et comment suivre

Cet affrontement de pré-saison aura lieu le dimanche 30 juillet.

Le coup d’envoi au stade de la Coupe du monde à Séoul, en Corée du Sud, est prévu à 20 heures, heure locale, soit 12 heures, heure du Royaume-Uni.

Cependant, en raison de pluies torrentielles, le match a été retardé de 30 minutes.

Malheureusement, le jeu ne sera diffusé par aucune chaîne britannique.

Au lieu de cela, il sera affiché sur CITY +, soit 4,99 £ par mois, 34,99 £ par an, ou si vous êtes membre, 30 £ tous les 12 mois, et vous pouvez vous inscrire ici.

talkSPORT et talkSPORT.com auront toutes les réactions de Séoul.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

3 Simeone et Guardiola se sont affrontés à plusieurs reprises Crédit : AFP

Man City vs Atlético Madrid : Équipes

Ville de Man: Ederson, Walker, Stones, Dias, Laporte, Rodri, Bernardo, Foden, Grealish, Alvarez, Haaland

Sous-marins: Ortega, Carson, Phillips, Ake, Cancelo, Kovacic, De Bruyne, Gomez, Akanji, Perrone, Bobb, Palmer, Lewis, McAtee

3 De Bruyne pourrait faire son retour en équipe première Crédit : Getty

Man City vs Atletico Madrid : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a indiqué qu’il était prêt à investir sur le marché des transferts après avoir perdu Riyad Mahrez au profit de l’Arabie saoudite.

S’exprimant avant celui-ci, il a déclaré: « Le marché est ouvert jusqu’à la fin du mois d’août … Je pense que quelques choses ou beaucoup de choses vont se passer.

« Nous verrons si nous avons besoin d’ailiers ou de joueurs internes, nous verrons ce qui se passe avec les joueurs prêtés, quels joueurs restent ici ou non. »