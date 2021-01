Le premier but controversé de Bernardo Silva en Premier League de la saison a permis à Manchester City de se battre 2-0 contre Aston Villa au stade Etihad mercredi.

City savait que la victoire les verrait atteindre le sommet de la Premier League – au moins temporairement – alors que la première équipe de Villa jouait dans son premier match depuis le 1er janvier en raison d’une épidémie de coronavirus au club, qui a vu plusieurs matches reportés .

Les deux équipes ont eu des chances de gagner ce match avec City coupable d’une série de ratés horribles ainsi que d’un dernier souffle en défense pour empêcher les visiteurs de prendre la tête.

City a finalement pris 11 minutes de temps de façon controversée alors que Rodri revenait d’une position de hors-jeu pour licencier Silva, qui a tiré juste à l’extérieur de la surface.

Le but a été accordé car le défenseur de Villa Tyrone Mings avait placé le ballon sur le chemin de Rodri, ce qui marquait la fin du mouvement initial et signifiait que l’international espagnol était autorisé à interférer avec le jeu. Le directeur de la villa, Dean Smith, a reçu un carton rouge pour ses protestations.

L’équipe de Pep Guardiola a porté le score à 2-0 dans le temps d’arrêt grâce au penalty d’Ilkay Gundogan et le patron de la ville était satisfait de la performance globale de son équipe.

Bernardo Silva célèbre après avoir marqué pour Manchester City. Getty

« J’avais le sentiment que nous contrôlions le match », a-t-il déclaré après le match. « Les quatre meilleurs joueurs qu’ils ont, des joueurs comme Jack Grealish et Ross Barkley, le sentiment est que wow, vous ressentez les dangers dans chaque action.

« Nous sommes arrivés à la ligne de départ plusieurs fois, mais nous n’avons pas pu marquer le but mais Bernando Silva était là et son but a fait la différence.

« Nous avons lutté contre Brighton lors du dernier match – c’est l’une des meilleures équipes pour créer des occasions, donc ça a été difficile pour nous. Peut-être qu’elles ne sont pas cliniques mais elles sont bonnes.

« C’était 5-7 minutes où Aston Villa avait deux ou trois occasions. Quand ils peuvent courir avec Ollie Watkins, Jack Grealish, Ross Barkley mais nous faisons des actions et contrôlons les passes. »

La victoire a envoyé City en tête de la Premier League, mais ils pourraient être dépassés par leur rival Manchester United s’ils battaient Fulham plus tard mercredi.