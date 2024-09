Manchester City vs Arsenal : gestion de Haaland, menace sur coup de pied arrêté – et Arteta a-t-il besoin des trois points ?

Avant ce week-end de Premier League, Manchester City était en tête du classement et Arsenal était à la deuxième place.

Tout cela semble extrêmement familier.

En 2022-23, Arsenal a perdu à domicile et à l’extérieur contre City, et a terminé à cinq points de ce dernier. La saison dernière, Arsenal a battu City à Londres, mais a fait match nul contre eux à Manchester et a terminé à deux points d’eux au classement final. Lorsque les écarts séparant les vainqueurs et les perdants dans la course au titre sont minimes, gagner à l’extérieur contre ses rivaux pour le trophée est important. Mais le fait que nous soyons si tôt dans la nouvelle saison signifie-t-il qu’un autre match nul à l’Etihad Stadium aujourd’hui (dimanche) conviendrait aux visiteurs de Mikel Arteta ?

Les deux équipes ont enregistré un match nul et vierge lors de leurs premiers matches de Ligue des champions en milieu de semaine, mais les hommes de Pep Guardiola abordent ce match avec 24 heures de repos supplémentaires dans les jambes et avec Erling Haaland à un pas de devenir le premier joueur à atteindre les dix buts lors de ses cinq premières apparitions en Premier League. Cependant, il affronte une défense qui n’a encaissé que trois buts en neuf matchs à l’extérieur en Premier League au cours de l’année civile jusqu’à présent.

Nous avons demandé à notre journaliste de City (Sam Lee), à ​​l’un de nos journalistes d’Arsenal (Art de Roche) et à l’un de nos experts en données et tactiques (Thom Harris) de réfléchir à quelques questions clés avant le match.

L’état d’esprit d’Arsenal sera-t-il que la victoire est essentielle cette fois-ci ?

Cela aurait certainement été le cas s’ils n’avaient pas gagné à Tottenham Hotspur le week-end dernier, mais ce résultat change légèrement la donne. Trois points aujourd’hui permettraient à Arsenal de devancer City, mais revenir dans le nord de Londres avec un nul ne devrait pas être catastrophique. Alors que beaucoup pensaient qu’ils se contenteraient d’un point lors de leur dernière visite à City, l’approche d’Arsenal était similaire à leurs deux précédentes victoires contre eux et à leur victoire dans le derby du nord de Londres le week-end dernier. Les occasions gâchées par Gabriel Jesus et Leandro Trossard ont fait la différence. Cette fois, ils chercheront à être tout aussi compétitifs mais devront être plus cliniques dans ces moments offensifs clés.

Art de Roche



(Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Je suis d’accord avec Art — même si cela ne semble pas être le cas pour le moment, City volonté Les Arsenaliens perdent des points à un moment ou à un autre, et il est certainement conseillé de se concentrer sur le fait de rester à distance plutôt que de tout donner pour une victoire ici et de risquer de se retrouver à cinq points de retard et de devoir rattraper leur retard à ce stade précoce. Un point serait précieux, et si Arsenal peut rester aussi serré qu’il l’a fait contre Tottenham, il pourrait bien avoir une ou deux chances de les rafler de toute façon.

Thom Harris

City sera-t-il capable de faire face à la menace des coups de pied arrêtés d’Arsenal ?

Bien sûr, Arsenal est fort dans ce domaine, mais City n’est pas particulièrement faible. Parmi les six défenseurs de l’équipe première susceptibles d’être sélectionnés, seul Rico Lewis (1m69) est petit pour un défenseur. Les autres sont Kyle Walker, Ruben Dias, Manuel Akanji, John Stones et Josko Gvardiol. La taille n’est pas le seul facteur déterminant, bien sûr, et City est assez tenace lorsqu’il s’agit de récupérer des ballons dans la surface, et il ne faut pas sous-estimer qu’ils savent une chose ou deux sur la façon de se protéger ; ils ont même bénéficié des tactiques de la NBA via les Boston Celtics. City peut parfois se faire prendre sur coups de pied arrêtés – qui ne le fait pas ? – mais comme ils savent que de nombreuses équipes en visite à l’Etihad se concentreront sur le fait de prendre l’avantage sur les coups de pied arrêtés, ils doivent fournir au moins autant d’efforts pour empêcher que cela se produise.

Sam Lee

Les coups de pied arrêtés sont très situationnels : un manque de concentration, un duel individuel perdu ou un centre particulièrement bon peuvent anéantir des heures de travail acharné au cours de la semaine. Pourtant, les tendances générales sur coups de pied arrêtés sont révélatrices : alors qu’Arsenal a été extrêmement dangereux en attaque sur coups de pied arrêtés depuis le début de la saison dernière, City a été de loin le meilleur en défense. Le graphique ci-dessous nous indique que l’équipe de Guardiola n’a encaissé que 1,6 but pour 100 coups de pied arrêtés, sans compter les penaltys, ce qui équivaut à trois sur les 186 derniers auxquels elle a fait face, soit le meilleur taux défensif parmi les 17 équipes de Premier League jamais présentes sur cette période.

Les records sont faits pour être battus, et City n’a pas semblé complètement infaillible. Ethan Pinnock a eu à lui seul trois occasions sur corner à l’Etihad le week-end dernier, tandis que son compatriote de Brentford, Nathan Collins, n’a été repoussé que par un arrêt instinctif d’Ederson en début de première période. Cela dit, la suggestion prudente, basée sur les données, serait que ces deux équipes s’annulent une fois de plus.

Thom Harris



(Michael Regan/Getty Images)

La bataille entre Haaland et les défenseurs centraux d’Arsenal est-elle la bataille clé ?

Ce sera l’une des rares batailles clés. Arsenal a blanchi Haaland lors des trois rencontres de la saison dernière (y compris le Community Shield), l’attaquant n’ayant même pas réussi à cadrer un tir lors de ces matchs. La clé de ce succès a été la façon dont William Saliba et son coéquipier en défense centrale Gabriel se sont relayés pour se montrer très proches et physiques avec lui. Ils ne lui ont pas permis de prendre de l’élan, que ce soit en courant derrière ou simplement en se faisant une idée du jeu. Il sera important de reproduire cela, tout comme la façon dont Arsenal décide de défendre certains espaces. Leurs ailiers ont été essentiels pour garder les Spurs tranquilles dimanche dernier, et un travail similaire pourrait aider à Manchester.

Art de Roche

Haaland est évidemment le principal meneur de City en termes de buts, mais si nous nous sommes tous concentrés sur ses neuf buts en championnat en quatre matchs, y compris ces triplés consécutifs, il est probablement passé inaperçu que les autres joueurs de City ne marquent pas beaucoup de buts. En ce sens, s’il ne peut pas obtenir de service, ou s’il le fait mais rate ses occasions, cela a un impact sérieux sur les chances de victoire de City. D’un autre côté, nous savons qu’il traverse souvent les matchs sans avoir beaucoup de touches de balle, et que c’est en grande partie intentionnel – pour qu’il puisse bloquer les défenseurs centraux et créer de l’espace au milieu de terrain pour les autres attaquants de City.



(Darren Staples/AFP via Getty Images)

En ce sens, il est possible qu’il puisse remporter la bataille en touchant quatre ballons et en ne faisant rien de notable de tout l’après-midi, à condition qu’il garde Saliba et Gabriel occupés et qu’il laisse ses collègues se concentrer. Que Haaland marque ou non aura une grande influence sur le résultat réel, mais ce n’est qu’un aspect de ce match – City devra être suffisamment bon pour passer à travers la pression d’Arsenal pour essayer de lui créer des occasions de toute façon.

Sam Lee

Je suis tout à fait d’accord avec Sam ici ; les deux défenseurs centraux pourraient neutraliser Haaland pendant 99 % du match, pour ensuite être défaits par un moment de qualité – un peu comme ils l’ont été lors de la victoire 3-1 de City à l’Emirates Stadium en février 2023, lorsqu’il a marqué avec pratiquement sa première vue du but à moins de 10 minutes des 90 à jouer.

Inarrêtable 💪 Erling Haaland a marqué son 26e but de la saison en Premier League contre Arsenal 🤯#PLonPrime pic.twitter.com/uy2aXK91Lm — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 16 février 2023

Les signes sont encourageants pour Arsenal, cependant : c’est le seul but de Haaland en 359 minutes contre le duo Saliba et Gabriel toutes compétitions confondues, ce qui ne lui rapporte que 0,58 xG en près de quatre matchs complets. Sa seule performance vraiment dominante contre l’équipe d’Arteta a eu lieu lorsque Rob Holding a remplacé un Saliba blessé plus tard dans la même saison. Je vais continuer à rester sur la défensive : garder Haaland silencieux est probablement nécessaire pour une victoire d’Arsenal, mais cela ne la garantira pas non plus.

Thom Harris

Doit-on s’attendre à un classique entre les deux meilleures équipes du championnat ?

Même si ce serait sympa, je ne m’attends pas à un match de tous les temps. Après les trois matches entre les deux équipes la saison dernière, et les récents matchs d’Arsenal contre les Spurs et l’Atalanta, on a l’impression que 90 minutes supplémentaires de tension se profilent à l’horizon. Arteta a tenté de rendre coup pour coup contre City lors de son premier défi pour le titre en 2022-23, mais des erreurs individuelles se sont glissées et ont permis à l’équipe de Guardiola de s’enfuir avec le match. Son passage à un « plan B » pour les matchs plus importants a été un changement bienvenu la saison dernière et a permis à Arsenal de rester dans ces rencontres. Si l’Espagnol avait eu les trois milieux de terrain qu’il envisageait cet été (Martin Odegaard, Declan Rice et Mikel Merino) à disposition, les choses auraient peut-être été différentes, mais ce n’est pas le cas – alors attendez-vous à plus de la même chose.

Art de Roche

Je me souviens très clairement d’une chose après le match nul 0-0 à l’Etihad en mars : je ne voulais pas que les deux clubs se rencontrent à nouveau en demi-finale de la Ligue des champions, ce qui était possible à l’époque. Je m’attendais à un bon match avant le coup d’envoi ce dimanche-là, car la plupart des derniers matchs décisifs de City, à domicile ou à l’extérieur, avaient été assez dramatiques, avec un excellent football au programme – et nous n’avons évidemment pas eu ce résultat. C’est peut-être ce que Jürgen Klopp a apporté à la fête lorsque son équipe de Liverpool était le principal challenger de City, et Arteta a une façon différente d’aborder ces grands matches.

Cela dit, Guardiola n’a jamais opté pour une approche défensive. Le plan de jeu de City à l’Emirates Stadium l’année dernière était de s’en sortir avec un 0-0, étant donné qu’il était préoccupé par l’absence de Rodri, suspendu, au milieu de terrain. Et City n’était pas non plus à son meilleur niveau au match retour. Il n’est pas controversé de dire que si Arteta veut que son équipe creuse l’écart, alors il est plus difficile d’imaginer un classique, simplement par la nature de la rencontre. Cela pourrait toujours être un bon match si les deux équipes saisissent leurs chances, bien sûr, mais qui dit qu’Arsenal va de toute façon suivre le même plan de jeu ?

Sam Lee

Je suis très heureux d’avoir tort sur ce coup-là, mais j’ai l’impression qu’un but assez tôt dans le match est la seule chose qui nous sauvera d’une autre bataille d’usure tendue.

Thom Harris



Ce match s’était terminé sur le score de 6-3 en 2013, mais il est peu probable que le match d’aujourd’hui compte neuf buts (Martin Rickett/PA Images via Getty Images)

Qui manquera le plus, Kevin De Bruyne (s’il ne récupère pas) ou Odegaard ?

Bien que De Bruyne soit l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire de la Premier League, la force de City en termes de profondeur rend ses absences plus faciles à gérer. Arsenal n’a pas vraiment de rythme sans Odegaard, car il est essentiel à ce qu’ils font avec le ballon dans tous les tiers du terrain. Considérant la différence de style si flagrante sans lui dans l’équipe, il n’est pas trop osé de suggérer que le capitaine d’Arsenal serait le plus grand absent. Outre ses contributions aux buts, Odegaard est presque toujours le joueur qui donne le ton pour Arsenal avec et sans ballon, et il manquera énormément pendant cette période d’inactivité pour cause de blessure.

Pour vous donner un exemple de son influence, la saison dernière, il était l’un des deux seuls joueurs d’Arsenal à être impliqué dans au moins deux actions impliquant soit une construction, soit une création d’occasions, soit un tir par 90 minutes. L’autre était Bukayo Saka, Odegaard enregistrant naturellement des chiffres plus élevés dans la construction et la création d’occasions.

Art de Roche

Je suis d’accord avec Art. City a prouvé qu’il pouvait se passer de De Bruyne pratiquement à chaque fois qu’il s’est blessé, et ce depuis des années. Compte tenu de sa qualité, c’est un véritable exploit. Il a manqué une grande partie de la saison 2018-19, une bonne partie de la saison 2020-21 et la moitié de la saison dernière, et City a quand même remporté le titre ces trois dernières années. Ils ont toujours eu les joueurs, ou les ajustements tactiques, qui signifient qu’ils peuvent plus que compenser l’absence de De Bruyne. En 2018-19, c’était Bernardo Silva qui opérait depuis le milieu, deux ans plus tard, ils ont adopté le système des faux neuf qui impliquait que Bernardo et Ilkay Gundogan se transmettaient le ballon pour le plaisir, et l’année dernière, ils s’en sont sortis de diverses manières, sans remplaçant particulièrement remarquable. D’un autre côté, Odegaard est l’un des meilleurs joueurs d’Arsenal (et de la Premier League), et ils n’ont pas la même profondeur d’effectif.

Sam Lee



(Michael Regan/Getty Images)

Je vais jouer l’avocat du diable. City a marqué 17 buts contre l’Arsenal d’Arteta en Premier League ; De Bruyne a participé à six d’entre eux, bien qu’il ait joué environ 54 % du total des minutes. Son impact sur ce match souvent décisif pour le titre est sans égal, et City manquera clairement de son côté clinique dans des matchs comme celui-ci. Il a également commencé la saison en forme dominante, deuxième derrière Dwight McNeil d’Everton pour les occasions créées, tandis que ses 162 passes dans le tiers offensif le placent 65 devant tout autre joueur de la division.

L’argument selon lequel City est mieux équipé pour gérer l’absence de De Bruyne est juste, mais personne n’est aussi doué que le Belge pour faire tourner en bourrique des matchs comme celui-ci, et compte tenu de la solidité récente d’Arsenal, les champions en titre pourraient manquer cette étincelle.

Thom Harris

(Photos principales : Getty Images)