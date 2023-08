Manchester City vs Arsenal Community Shield Aperçu

Arsenal affrontera Manchester City dimanche dans le FA Community Shield 2023.

Le Community Shield est le match annuel du football anglais qui oppose les vainqueurs de la Premier League et de la FA Cup de la saison précédente. C’est le dernier match avant le début officiel de la saison de Premier League la semaine prochaine le 11 août.

Le match de cette année sera la première fois que les deux équipes se rencontreront depuis 2014, où l’équipe du nord de Londres, alors dirigée par Arsène Wenger, a enregistré une victoire 3-0 sur la ville de Manuel Pellegrini, grâce aux buts de Santi Cazorla, Aaron Ramsey et Olivier Giroud et la première fois que l’équipe s’affrontera depuis que City a propulsé Arsenal au titre de Premier League la saison dernière.

Quand et où est le Community Shield ?

Arsenal vs Manchester City débutera à 15h BST / 10h HE / 7h PT. Le match aura lieu au stade de Wembley.

Au Royaume-Uni, ITV aura une couverture en direct du jeu sur ITV1 et via ITV Hub. Aux États-Unis, ESPN+ diffusera le match.

Quelles sont les nouvelles de l’équipe ?

Arsenal sera privé de son attaquant Gabriel Jesus après que l’international brésilien a été exclu pendant « quelques semaines » en raison d’une blessure au genou qui lui fera également rater le début de la saison.

Interrogé sur la gravité du dernier problème au genou de Jesus après la victoire de l’Emirates Cup, Mikel Arteta a déclaré: « Malheureusement, il a subi une petite intervention ce matin. Il avait un malaise au genou qui lui causait des problèmes et il devait aller le résoudre.

« Ce n’est pas quelque chose de majeur mais il va être absent pendant quelques semaines, je pense. »

L’Espagnol de 41 ans a expliqué vendredi la blessure de Jesus, réaffirmant que le joueur de 26 ans reviendrait bientôt sur le côté. Il a dit : « Il va bien. Il est évidemment déçu parce qu’il se sentait bien et puis ce problème auquel personne ne s’attendait est arrivé.

« Nous avons dû faire une petite procédure là-bas mais malheureusement, c’était la meilleure chose à faire et le plus vite était le mieux. Nous avons pris cette décision. Je suis sûr qu’il reviendra bientôt et qu’il sera en pleine forme.

Bukayo Saka a également raté la victoire en Emirates Cup, mais Arteta a confirmé que l’international anglais de 21 ans souffrait de maladie mais se sent maintenant beaucoup mieux. « Ouais, Bukayo est bien meilleur », a déclaré Arteta. « Il s’est entraîné aujourd’hui. »

L’arrière latéral Oleksandr Zinchenko a raté l’intégralité des préparatifs de pré-saison de son équipe, mais Arteta a révélé que l’international ukrainien était sur le point de revenir dans l’équipe. Il a dit : « Il est proche. Je pense qu’il va commencer à s’entraîner avec l’équipe et j’espère que nous le retrouverons très bientôt.

Man City, en revanche, a deux doutes sur sa blessure avant le match à Wembley.

Kevin De Bruyne n’a pas joué une seule minute de pré-saison en raison de la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière et est incertain pour le match contre Arsenal.

Nathan Ake est également incertain pour le match après avoir boité lors de la victoire 2-1 contre le Bayern Munich le 26 juillet et raté par conséquent la défaite 2-1 contre l’Atletico Madrid quatre jours plus tard.

Qu’ont dit les gérants ?

Guardiola a admis que son équipe n’était pas à son meilleur après avoir remporté l’un de ses deux matchs de pré-saison par rapport à Arsenal qui n’a perdu qu’un seul de ses cinq matches de pré-saison.

Il a déclaré: «Normalement, lorsque vous remportez les titres que nous avons remportés, ils vous donnent la chance de vous battre pour de nouveaux. Nous allons essayer. Sachant comment nous sommes en ce moment, nous avons terminé deux semaines plus tard qu’Arsenal et avons commencé deux semaines plus tard.

«Nous ne sommes pas dans la meilleure, la meilleure façon. Nous avons du mal à démarrer chaque saison, mais c’est une finale et j’espère que notre mentalité peut nous aider à être là et à rivaliser comme nous le devons contre eux et à essayer de remporter le titre.

Arteta, qui a remporté le trophée en 2020 après avoir mené son équipe à une victoire aux tirs au but contre Jurgen Klopps Liverpool, a parlé de son enthousiasme à l’idée de remporter le trophée pour la deuxième fois en tant que manager d’Arsenal.

Il a déclaré : « Nous sommes très excités de jouer une finale et d’avoir l’opportunité de gagner un trophée. Nous affrontons l’équipe qui est l’équipe à battre.

« C’est la meilleure équipe d’Europe la saison dernière, nous savons donc quelles sont les normes et ce dont nous aurons besoin pour gagner. Vraiment excite. »

(Photo : Getty Images)