Manchester City voit Haaland de Dortmund comme remplaçant d’Aguero

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: La ville voit Haaland comme remplaçant d’Aguero

Manchester City souhaite signer Erling Haaland du Borussia Dortmund en remplacement de Sergio Aguero, selon Bild.

Aguero a été dans et hors du côté de la ville à cause d’une blessure et il semble que son temps au club pourrait toucher à sa fin. Et Pep Guardiola aimerait remplacer l’attaquant argentin par le Norvégien de 20 ans.

Cependant, City n’est pas le seul à s’intéresser à l’attaquant clinique de Dortmund. Le Real Madrid planifie également l’avenir, et il remplace en particulier Karim Benzema.

Bild suggère que Haaland serait tenté par Madrid, et peut-être City, et que les deux options seraient plus préférables au Bayern Munich ou à Chelsea, qui ont également été liés à un déménagement pour lui.

Quand Haaland quitte le club, cela dépend de la fin de la saison de Dortmund. S’ils peuvent se qualifier pour la Ligue des champions, Haaland pourrait être tenté de rester jusqu’en 2022. Sinon, il est probable qu’il cherchera à partir … et il ne manquera pas de prétendants.

Juve veut Aouar

Le patron de la Juventus, Andrea Pirlo, est à la recherche d’un jeune milieu de terrain de premier plan pour la saison prochaine et d’une star lyonnaise Houssem Aouar en tête de sa liste de souhaits, selon Calciomercato.

Aouar a été suivi par un certain nombre de clubs au cours des deux dernières saisons, notamment Manchester City, Arsenal et, bien sûr, la Juventus. Le Bianconeri ont été fortement liés au Français auparavant et ils ont raté sa signature l’été dernier.

La Juve a été impressionnée par Aouar après avoir aidé Lyon à les expulser de la Ligue des champions la saison dernière, et ils étaient prêts à offrir trois joueurs dans le but de le faire sortir.

Lyon a rejeté ses avances, mais la Juve cherchera à réessayer cet été et bien qu’elle devra faire face à beaucoup de concurrence, y compris Arsenal qui semble susceptible de revenir avec une offre plus importante que celle qui a été rejetée l’été dernier. L’intérêt à long terme de la Juve pourrait leur donner un avantage.

Liverpool cible l’ajout de Mendes

Liverpool pourrait raviver son intérêt pour le défenseur du Sporting Lisbonne Nuno Mendes, selon O Jogo.

Le titre portugais pense que Liverpool, qui a vu une offre de 22 millions de livres sterling rejetée l’été dernier, pourrait avoir plus de chance cette fois-ci.

Mendes est en bonne forme pour le Sporting, actuellement en tête du championnat portugais, ce qui a incité les leaders du championnat à le lier à un nouvel accord. Cependant, la situation financière du club est telle qu’il pourrait être contraint de lever des fonds en vendant des joueurs, y compris Mendes.

Mendes avait une clause de libération de 70 millions d’euros inscrite dans son nouveau contrat, mais Sporting pouvait accepter des frais moins élevés dans le but de lever des fonds indispensables.

Outre Liverpool, la Juventus, le Real Madrid et l’AC Milan suivent tous le défenseur.

Tap-ins

– Arsenal cherche à remplacer Hector Bellerin avec un défenseur plus dynamique, et Brighton & Hove Albion’s Tariq Lamptey fait partie des options de Mikel Arteta, selon Fabrizio Romano sur le Nous y voilà Podcast. Romano dit que Lamptey est une cible pour les Gunners cet été, mais qu’un certain nombre d’autres clubs le considèrent également comme une option.

– Le Sporting Lisbonne cherche à faire Joao Mario prêt déménagement permanent en été, selon Record. Le Sporting a couru au sommet de la Primeira Liga et Mario a plus que joué son rôle, ce qui a incité le président du Sporting Frederico Varandas à faire « un investissement important » pour garder le joueur. Il est clair que Mario n’a pas d’avenir sous Antonio Conte, mais le Sporting devra peut-être trouver comment il peut se permettre de lui offrir un salaire similaire aux 3 millions d’euros qu’il reçoit chaque année au San Siro.