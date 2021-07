Manchester City vise Antoine Griezmann de Barcelone

Antoine Griezmann de Barcelone suscite l’intérêt de Man City, l’équipe de Premier League. CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man City augmente l’intérêt de Griezmann

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a admis qu’il avait fait un appel personnel à l’attaquant de Barcelone Antoine Griezmann concernant un éventuel déménagement à l’Etihad Stadium cet été. Cela a été rapporté dans le titre français Footmercato, qui précisent que City est en « bon contact » avec l’agent de France international.

Les représentants de City et Griezmann auraient été en contact l’été dernier, bien que les finances de City – non aidées par la pandémie de coronavirus – les aient empêchés de faire une offre tangible. Cependant, la propre situation financière de Barcelone est à un point critique et signifie qu’ils cherchent maintenant à réduire leur propre masse salariale, et bien que City ciblerait Harry Kane en priorité, Griezmann pourrait former un plan B assez solide.

L’intérêt de City pour Kane se serait « refroidi » en raison des frais qu’il faudrait pour éloigner le skipper anglais du nord de Londres, et Griezmann pourrait donc être la solution parfaite. Guardiola et Griezmann auraient de bonnes relations, ce qui pourrait faciliter le déménagement.

PAPIER COMMERCE

– Chelsea cherche à recruter un jeune attaquant talentueux Armando Broja sur un accord à long terme après son retour d’un prêt à Vitesse Arnhem, rapporte Fabrice Romano. Le conseil d’administration des Blues serait en train de finaliser un accord qui verrait l’international albanais de 19 ans rester au club jusqu’en juin 2026. Broja a marqué 10 buts lors de son séjour en Eredivisie, et il rejoint maintenant l’équipe première de Chelsea en pré-saison. formation.

– Défenseur central du Danemark Joachim Andersen est une cible pour Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea, Leicester City et Crystal Palace, selon le soleil. Andersen, qui a impressionné lors d’un prêt avec Fulham la saison dernière, est au club français de Lyon, qui a payé 25 millions de livres sterling pour le transfert du joueur de 25 ans en 2019. Les Spurs et United sont des admirateurs de longue date du grand défenseur, qui a commencé sa carrière au FC Twente et est entré en jeu contre l’Angleterre lors de la demi-finale de l’Euro 2020 mercredi.

– Le Real Madrid affronte la concurrence de Tottenham Hotspur pour la signature du défenseur central très demandé du FC Séville Jules Koundé, selon sport. Ils rapportent que pendant que Los Blancos cherchent désespérément une couverture en défense centrale après le transfert de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain et le départ possible de Raphael Varane, Tottenham pourrait avoir de plus grandes poches que les géants espagnols. Les Spurs pourraient être prêts à payer 55 à 60 millions d’euros, ce qui est plus que ce que Madrid est prêt à payer. La clause libératoire de Koundé est fixée à 80 millions d’euros, bien que Séville soit disposée à négocier toute offre supérieure à 70 millions d’euros.

– Journaliste italien Fabrice Romano rapporte que Benfica se rapproche d’un accord avec l’Internazionale pour le milieu de terrain Joao Mario. Mario, 28 ans, a passé la saison dernière en prêt au Sporting Lisbonne et avait été largement pressenti pour rejoindre le club de manière permanente, mais ils n’étaient pas disposés à respecter l’évaluation de l’Inter. Le président de Benfica, Rui Costa, souhaite obtenir un accord signé la semaine prochaine, malgré le fait que le Sporting menace de poursuites judiciaires pour ce qu’il pense être une clause empêchant l’Inter de transférer le joueur vers l’un des rivaux nationaux du Sporting.

– Arsenal tente de tenter un jeune Kido Taylor Hart dans un nouvel accord à long terme dans le but de repousser l’intérêt d’autres clubs de Premier League, ainsi que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, selon le courrier. Le contrat du joueur de 18 ans a expiré plus tôt cet été et d’autres clubs tournent autour, bien qu’Arsenal considérerait l’ailier gauche Taylor-Hart comme un élément clé de son avenir. En tant que tel, un contrat de trois ans a été proposé et il pourrait rejoindre la première équipe lors de leur tournée de pré-saison en Écosse et en Amérique.