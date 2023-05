Manchester City va lancer une contestation judiciaire contre les accusations de Premier League: rapport

Manchester City a été accusé d’avoir enfreint les règles financières par la Premier League en février. Les vainqueurs en titre de la Premier League ont été accusés d’avoir enfreint les règles du fair-play financier (FFP) sur une durée de neuf ans, qui commence à partir de 2009 et se poursuit jusqu’en 2018. On apprend maintenant que Manchester City a franchi sa première étape officielle dans une candidature. pour prouver leur innocence. Un rapport publié par The Times affirme que le club a lancé une lutte juridique contre les accusations de la Premier League.

Le défi de Manchester City consiste à soulever des questions sur l’implication de Murray Rosen KC, qui est à la tête du panel judiciaire indépendant de la Premier League. Le profil de Murray Rosen KC, qui est disponible sur le site Web de sa chambre, est devenu un point de discorde. Le profil de Rosen fait de lui un membre d’Arsenal. La tenue basée à Manchester aurait embauché David Pannick KC pour mener la bataille juridique.

Après l’achèvement d’une enquête de quatre ans, Manchester City a été accusé d’une violation présumée des règles financières plus tôt cette année. « Le Manchester City FC est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, en particulier compte tenu de l’engagement étendu et de la grande quantité de documents détaillés fournis à l’EPL. Le Club se félicite de l’examen de cette affaire par une commission indépendante, afin d’examiner de manière impartiale l’ensemble complet de preuves irréfutables qui existent à l’appui de sa position. En tant que tel, nous attendons avec impatience que cette affaire soit réglée une fois pour toutes », lit-on dans un communiqué officiel publié par Manchester City.

De nombreux experts estiment que cela pourrait même prendre deux à quatre ans pour que l’affaire soit résolue.

Il n’y a pas encore de mot officiel sur la sanction possible, mais s’il est prouvé coupable, Manchester City pourrait faire face à des conséquences strictes allant de l’expulsion de la ligue à la déduction de points.

Avec 85 points dans sa cagnotte, Manchester City est au sommet de la Premier League. Lors de leur prochain match, l’équipe entraînée par Pep Guardiola accueillera Chelsea au stade Etihad dimanche. Manchester City entrera dans la compétition après avoir battu le Real Madrid 4-0 lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions. En finale de la Ligue des champions, Manchester City affrontera l’Inter Milan le mois prochain.