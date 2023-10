Manchester City va faire une offre énorme pour le quintuple vainqueur de la Ligue des champions: rapport

Manchester City serait prêt à proposer un accord lucratif à un vainqueur en série de la Ligue des champions pour l’attirer au stade Etihad avec un transfert gratuit l’été prochain.

Alors que Manchester City a finalement remporté la Ligue des champions pour la première fois de l’histoire du club en 2022/23, après sept saisons de règne de Pep Guardiola au club, l’Espagnol ne se contente pas de s’arrêter là et souhaite ajouter à son palmarès des vainqueurs encore plus expérimentés. équipe.

Avec Josko Gvardiol, Matheus Nunes et Jeremy Doku rejoignant le club cet été, aux côtés de Mateo Kovacic, Manchester City souhaite désormais compléter ces signatures avec davantage de savoir-faire dans la compétition d’élite européenne.

Rodri a remporté le vainqueur contre l’Inter Milan pour finalement remettre à City la couronne de la Ligue des champions (Crédit image : Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Selon un média espagnol Défense Centrale, Toni Kroos est actuellement sur le radar des triples vainqueurs et pourrait voir son salaire doubler s’il rejoignait le Real Madrid l’été prochain.

Le contrat actuel du joueur de 33 ans au Real Madrid doit expirer en juin 2024, l’Allemand n’ayant signé une prolongation de contrat d’un an avec Los Blancos que plus tôt dans l’année. En janvier prochain, Kroos sera donc libre de négocier avec des clubs en dehors de l’Espagne sur un éventuel accord pré-contrat – et City mène la course à sa signature.

Après avoir signé sa prolongation d’un an au Real, Kroos a rejeté les offres de la MLS et de l’Arabie saoudite. Il a déjà déclaré qu’il souhaitait également prendre sa retraite au club, mais seulement s’il débutait régulièrement des matchs.

Toni Kroos est aligné par City (Crédit image : Getty Images)

« Ce que j’ai toujours dit et qui n’a pas changé, c’est que je ne déplacerai pas de club », a-t-il déclaré. RTL. « Je resterai toujours ici, je prendrai ma retraite ici, la seule chose que je ne sais pas, c’est quand. »

Cependant, avec Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Jude Bellingham se voyant tous confier de plus grandes responsabilités au Bernabeu, Kroos pourrait envisager de passer à autre chose.

Le rapport indique que Kroos, qui a remporté cinq médailles de vainqueur de la Ligue des champions au cours de sa carrière au Bayern Munich et au Real Madrid, se verra proposer un contrat de deux ans pour rejoindre Manchester City, le club anglais étant prêt à doubler son salaire de €. 9 millions d’euros par an à 18 millions d’euros par an.

Rodri récemment a demandé que des mesures soient prises pour empêcher le football européen de perdre davantage d’étoiles au profit de l’Arabie Saoudite.

Pep Guardiola a évoqué son avenirtaquinant la Juventus comme une destination potentielle dans le futur.

Pendant ce temps, le milieu de terrain Bernardo Silva pourrait quitter City pour un prix réduit de 50 millions de livres sterling en raison d’une clause libératoire particulière.