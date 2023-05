Manchester City v Real Madrid : demi-finale retour de la Ligue des champions – en direct

il y a 13 mois 13h38 HAE

Manchester City: Pep Guardiola et Kyle Walker ont fait des chiffres d√©tendus lors du briefing d’avant-match d’hier malgr√© la pression exerc√©e sur le premier pour qu’il remette un troph√©e de la Ligue des champions √† ses payeurs d’Abu Dhabi, sans parler de la mauvaise conduite de ce dernier dans le bar et du sort qui a suivi en marge que son manager – publiquement, du moins – attribu√© au manque apparent de sens tactique du joueur. Le r√©sultat de la bataille en cours et jusqu’√† pr√©sent largement r√©ussie de Walker pour contenir Vinicius Jr sur deux jambes pourrait avoir un mot √† dire dans la d√©termination du r√©sultat de cette √©galit√©, mais l’international anglais se sent optimiste. David Hytner rapporte‚Ķ

