Manchester City v Liverpool: Quatrième tour de la Carabao Cup – en direct

il y a 27 min 14h20 HNE

Jurgen Klopp sur ce qu’il a fait pendant la pause : “S’entraîner, retrouver les choses qui nous rendent forts sur le terrain.”

Sur la sélection de l’équipe : “C’est très bien, nous jouons principalement avec les joueurs qui ont eu le break à part Bobby Firmino, qui s’est blessé il y a deux jours à l’entraînement.”

“Tous les autres [who went to the World Cup] aurait pu jouer. »

Sur Salah : « Il a été exceptionnel. Dès la première seconde, il est là.