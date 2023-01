Manchester City v Chelsea: troisième tour de la FA Cup – en direct

Les évènements clés il y a 54 mois Nouvelles de l’équipe

il y a 1h Préambule Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

maintenant 11h32 HNE Les joueurs se rassemblent autour du rond central pour rendre hommage à Gianluca Vialli. Ne comptez pas les années de sa vie ; rappelez-vous la vie dans ses années.



il y a 2 m 11h29 HNE Rappel des équipes Manchester City (4-1-2-3) Ortega Moreno; Walker, Akanji, Laporte, Gomez ; Rodri; Bernardo, Foden; Mahrez, Alvarez, Palmer.

Remplaçants : Ederson, Phillips, Stones, Ake, Cancelo, Gundogan, Haaland, De Bruyne, Lewis. Chelsea (possible 4-2-3-1) Kepa ; Humphreys, Chalobah, Koulibaly, Hall ; Jorginho, Kovacic ; Ziyech, Gallagher, Mount ; Havertz.

Remplaçants : Bettinelli, Azpilicueta, Badiashile, Cucurella, Thiago Silva, Chukwuemeka, Zakaria, Hutchinson, D Fofana.



il y a 3 m 11h29 HNE Les joueurs sont prêts pour les affaires. La journée s’annonce sombre et humide à Manchester, parfaite pour une tête glissante.



il y a 5 m 11h27 HNE Le généraliste parle Graham Potter a eu de jolis mots sur Gianluca Vialli 💙 pic.twitter.com/I3xe4iSq0n – BBC Sport (@BBCSport) 8 janvier 2023



il y a 19 mois 11.13 HNE Les gagnants d’aujourd’hui* joueront … à la maison pour Oxford ou Arsenal au quatrième tour * Ou les gagnants du replay s’ils tirent aujourd’hui Tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup – en direct Lire la suite



il y a 22 mois 11.10 HNE En souvenir de Lucas. 💙 pic.twitter.com/DPLkMBlEvk – FC Chelsea (@ChelseaFC) 8 janvier 2023 Si ils vraiment veulent rendre hommage, l’un d’eux devrait marquer une tête glissante aujourd’hui.



il y a 25 mois 11.07 HNE La douceur du foyer! 🤩#ManCity pic.twitter.com/8670fIQFt – Manchester City (@ManCity) 8 janvier 2023



il y a 28 mois 11.04 HNE Le tirage au sort du quatrième tour a lieu pendant que nous parlions Tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup – en direct Lire la suite



il y a 29 min 11.03 HNE Rome n’a pas été construite en 140 caractères Graham Potter: “Pep était à City pendant un an avant de gagner quoi que ce soit” Lire la suite



il y a 29 min 11.03 HNE Il est encore sur le banc aujourd’hui Kalvin Phillips doit être “parfait” toute l’année après avoir été abandonné, déclare Guardiola Lire la suite



il y a 53 mois 10h39 HNE Le football a perdu un peu de l’éclat de ses yeux vendredilorsque Gianluca Vialli est décédé à l’âge de 58 ans. Il n’était pas tout à fait l’homme qui a lancé la révolution de Chelsea – mais il l’a accélérée, remportant trois grandes compétitions de coupe en autant de saisons et en faisant pour la première fois des challengers crédibles en Premier League. En 1998-99, ils n’ont perdu que trois matchs et ont tout de même terminé troisièmes derrière Manchester United et Arsenal. Vialli a également emmené Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions, à quelques minutes de l’élimination de Barcelone. Plus que tout cela, il a fait du monde un endroit plus léger et plus heureux. Mark Hughes : “Gianluca Vialli était un bel humain qui aimait Chelsea” Lire la suite



il y a 54 mois 10h38 HNE Nouvelles de l’équipe Sept changements pour City, six pour Chelsea. Les partants notables incluent Julian Alvarez, Cole Palmer et Aymeric Laporte pour City, et les adolescents Bashir Humphreys et Lewis Hall pour Chelsea. Le retour de blessure de Mason Mount signifie que Chelsea n’a plus que neuf joueurs seniors. Deux de leurs nouvelles recrues, Benoit Badiashile et Datro Fofana, font partie des remplaçants ; Pierre-Emerick Aubameyang, le remplaçant qui a été remplacé contre City jeudi, ne l’est pas. Manchester City (4-1-2-3) Ortega Moreno; Walker, Akanji, Laporte, Gomez ; Rodri; Bernardo, Foden; Mahrez, Alvarez, Palmer.

Remplaçants : Ederson, Phillips, Stones, Ake, Cancelo, Gundogan, Haaland, De Bruyne, Lewis. Chelsea (possible 4-2-3-1) Kepa ; Humphreys, Chalobah, Koulibaly, Hall ; Jorginho, Kovacic ; Ziyech, Gallagher, Mount ; Havertz.

Remplaçants : Bettinelli, Azpilicueta, Badiashile, Cucurella, Thiago Silva, Chukwuemeka, Zakaria, Hutchinson, D Fofana. Arbitre Robert Jones.

Mis à jour à 11h29 HNE