Manchester City v Arsenal : Super League féminine – en direct

C’est la deuxième réunion en quatre jours entre City et Arsenal. Je suis sûr que vous le savez, mais je suis contractuellement obligé de vous le rappeler. Le but de Stina Blackstenius en prolongation a offert à Arsenal une victoire 1-0 sur City en demi-finale de la Coupe continentale ; en conséquence, ils affronteront Chelsea à Selhurst Park le mois prochain.

il y a 21 mois 06h30 HNE Préambule

Bonjour et bienvenue pour la couverture en direct de Manchester City contre Arsenal au stade Academy. C’est un jeu multi-contexte, pertinent à la fois pour la course au titre et la bataille pour les places en Ligue des champions. Les deux équipes ont toujours l’ambition de remporter le titre WSL de Chelsea, bien que City en particulier ne puisse vraiment pas se permettre de perdre des points aujourd’hui. Plus important encore, peut-être, les deux équipes veulent une part du gâteau de la Ligue des champions de la saison prochaine.

Ces dernières années, cela a été une évidence, mais Manchester United a transformé un Big Three en Big Four, donc l’une de ces équipes pourrait manquer. Les deux ont connu des saisons frustrantes : Arsenal à cause des blessures à long terme de Beth Mead et Vivianne Miedema, sans parler de l’égalisation tardive de Sam Kerr aux Emirats le mois dernier ; Ville parce qu’ils ont perdu cinq pointe vers Aston Villa. S’ils avaient remporté ces deux matchs, ils seraient à égalité avec les leaders de Chelsea.

Démarrer 12h30.