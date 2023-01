Manchester City v Arsenal: quatrième tour de la FA Cup – en direct

il y a 4 mois 14h42 HNE “Peut-être que ce n’est que moi” écrit Scott, “mais un combat entre Pep et Arteta serait le clou de la journée.” Ouais, c’est le genre de chose que personne n’aime voir.



il y a 5 m 14h40 HNE Arsenal fait une offre de 60 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de Brighton Moisés Caicedo Lire la suite



il y a 9 mois 14h36 HNE « La récente louange de Martin Ødegaard – tout à fait approprié et pleinement mérité, bien sûr, comme tout fan d’Arsenal vous le dira – en fait un concert presque impossible pour Fabio Vieira », déclare Charles Antaki. «Oui, il a montré un scintillement étrange et un peu d’astuce occasionnelle, mais rien de tel que l’éclat soutenu d’Ødegaard. Vous espérez, au moins pour lui, qu’il a un jeu à moitié décent et qu’Arsenal gagne; sinon, les points d’interrogation. Roy du soir.



il y a 10 mois 14h36 HNE “J’attends le match avec impatience” dit Shane OLeary. J’aurai une télé sans son, votre commentaire et les deux albums méconnus et transitoires de Bolan et de Bowie dans les écouteurs. (‘Alliage de zinc et les cavaliers cachés de demain – Une cage en crème en août‘ et ‘Chiens de diamant‘). Un bon ajustement parce que City et Arsenal semblent être en transition en ce moment et j’espère qu’Arsenal poursuivra son développement et que City continuera à lutter violemment et élégamment contre sa perte de certitude. Je suis pour de nouvelles façons de regarder le football, mais écouter des albums tout en regardant la télévision et en lisant des commentaires sur Internet ? J’aurais un mal de tête aveuglant à la fin d’Explosive Mouth.



il y a 16 mois 14h29 HNE Arsenal profite des cadeaux de Guardiola pour menacer l’hégémonie de Manchester City | Jacob Steinberg Lire la suite



il y a 16 mois 14h29 HNE “Je me suis retrouvé à regarder la vidéo du rocker de REM de 1994 “What’s the Frequency, Kenneth?” récemment », déclare Peter Oh. “Lorsque le leader Michael Stipe a commencé à lancer des formes, cela m’a instantanément rappelé la façon dont Pep Guardiola se déplace lorsqu’il rôde sur la ligne de touche. Ce langage corporel incontestablement anguleux, passionné, dégingandé, animé et contorsionné que seule une rock star pouvait réussir. Les chorégraphes de l’Etihad devraient vraiment mettre un pied de micro dans la zone technique de la maison. Et quelqu’un doit faire un diagramme de Venn avec Michael Stipe dans un cercle et David Brent dans l’autre.



il y a 22 mois 14h23 HNE Guardiola pourrait “se battre sur la ligne de touche” avec Arteta et ne pas perdre son respect Lire la suite



il y a 22 mois 14h23 HNE “En ce qui concerne la protection des joueurs les plus importants”, dit Zach Neeley, “content de voir Odegaard faire une pause mais j’aimerais voir Saka se reposer parce qu’il travaille si dur, et Partey parce qu’Arsenal est condamné sans lui.” Je pense que c’est une sélection assez intelligente d’Arteta. Si Arsenal est martelé, il peut le rationaliser – six changements – et continuer à essayer de gagner la ligue; et s’ils gagnent dans une ville presque à pleine puissance avec ce XI, ce sera toute une déclaration. Le pire scénario pour Arteta, et celui qui aurait pu avoir un impact négatif sur leur défi pour le titre, était un Arsenal à pleine puissance perdant face à une ville affaiblie.



il y a 37 min 14.09 HNE Actualité de l’équipe : deux changements pour City, six pour Arsenal Pep Guardiola a choisi une équipe très forte de City, avec seulement deux changements de l’équipe qui a battu les Wolves le week-end dernier. Stefan Ortega remplace Ederson dans le but; Nathan Aké entre en défense à la place d’Aymeric Laporte. Nous ne savons pas encore si City jouera en 4-1-2-3 ou la nouvelle formation préférée de Pep, le 3-2-2-3. Mikel Arteta a choisi davantage une équipe hybride d’Arsenal, avec six changements par rapport à la victoire retentissante contre Manchester United. Matt Turner, Takehiro Tomiyasu, Rob Holding, Kieran Tierney, Fabio Vieira et Léandro Trossard – qui fait ses débuts complets – remplace Aaron Ramsdale, Ben White, William Saliba, Oleksandr Zinchenko, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli. Tous les six sont sur le banc, tout comme l’autre nouvelle recrue d’Arsenal, Jakob Kiwior. Manchester City (possible 4-1-2-3) Ortega ; Lewis, Pierres, Akanji, Ake ; Rodri; De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish.

Remplaçants : Ederson, Walker, Dias, Phillips, Cancelo, Laporte, Alvarez, Bernardo, Palmer. Arsenal (4-1-2-3) Tourneur; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney ; Partey ; Vieira, Xhaka ; Saka, Nketiah, Trossard.

Remplaçants : Ramsdale, White, Zinchenko, Saliba, Kiwior, Lokonga, Odegaard, Marquinhos, Martinelli. Arbitre Paul Tierney.