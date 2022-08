Manchester City utilise moins de remplaçants que toute autre équipe de Premier League

Manchester City a utilisé le banc de ses remplaçants moins souvent que n’importe quelle équipe de la Premier League ou de la Ligue anglaise de football la saison dernière, révèle une analyse de l’agence de presse PA.

Les remplaçants ne représentaient que 4,5% du temps de jeu de la Premier League de Man City en 2021-22, la plus faible part de minutes dans les quatre premiers rangs anglais.

En dehors de City, West Ham était le deuxième plus réticent à utiliser son banc, n’accordant que 4,9% des minutes aux remplaçants.

(Graphique PA)

Leeds, en revanche, s’est fortement appuyé sur les remplacements, les sous-marins accumulant 8,9% des minutes de championnat au cours de la saison dernière.

Les managers de la Premier League et de l’EFL sont autorisés à effectuer cinq remplacements par match cette saison, au lieu des trois habituels.

Les principaux managers, dont Pep Guardiola de City et Jurgen Klopp de Liverpool, ont toujours été favorables au changement, tandis que l’assistant de Klopp, Pep Lijnders, a déclaré à PA qu’il pensait que son introduction avait “sauvé le football”.

Guardiola reste fidèle à son onze de départ

Pep Guardiola a résisté à l’utilisation de remplaçants lors de certains matchs la saison dernière (Andrew Matthews / PA)

Malgré son soutien à cinq remplaçants, Guardiola a effectué moins de changements dans le jeu que tout autre manager de Premier League en 2021-22.

Le total de 79 remplacements de City en 38 matches, à une moyenne d’un peu plus de deux par match, était bien en deçà du deuxième plus bas (95 par West Ham).

Guardiola a décidé de ne pas utiliser son allocation complète de sous-marins dans la moitié des matches de la saison dernière, dont quatre matchs au cours desquels il n’a apporté aucun changement.

Les quatre matches en question se sont tous déroulés à l’extérieur. City s’est imposé dans deux d’entre eux – contre Manchester United et Brentford – mais n’a pu marquer qu’un point dans les deux autres (à Crystal Palace et West Ham).

Aucune autre équipe de Premier League n’est restée inchangée pendant un match entier plus d’une fois, la League One Shrewsbury étant la seule équipe de l’EFL à le faire quatre fois.

Tuchel le bricoleur

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a apporté plus de changements à sa formation de départ que quiconque en Premier League en 2021-22 (Nick Potts/PA)

Guardiola a en partie compensé son manque de remplacements en faisant tourner sa formation de départ plus souvent que la majorité des managers.

City a nommé une équipe inchangée à seulement quatre reprises, Guardiola effectuant au moins trois changements en 24 matches.

Cependant, le patron de City a été surpassé dans les enjeux de bricolage par les managers rivaux Thomas Tuchel et Klopp.

Tuchel a apporté au moins un changement à son Chelsea 11 à chaque match de Premier League, tandis que Klopp n’a choisi que deux fois une équipe inchangée pour Liverpool.

David Moyes de West Ham a été le plus constant dans sa sélection d’équipe parmi les patrons de haut vol, nommant les mêmes 11 dos à dos à neuf reprises.

Leeds est le plus susceptible de faire un sous-marin précoce

(Graphique PA)

Leeds a réalisé le pourcentage le plus élevé de remplacements précoces parmi les équipes de Premier League et d’EFL en 2021-22.

L’équipe du Yorkshire a introduit son premier sous-marin à la 48e minute en moyenne, avec un tiers de ses changements (33%) effectués à la mi-temps ou avant.

L’ancien entraîneur Marcelo Bielsa – limogé en février – était réputé pour ses équipes énergiques et son entraînement de haute intensité, ce qui pourrait en partie expliquer le besoin de jambes fraîches plus tôt dans les matches.

Dans les quatre premières divisions, les clubs ont effectué leur premier changement à la 59e minute, avec un peu plus d’un remplacement sur 10 (11%) avant le début de la seconde mi-temps.

Man City avait le plus petit écart entre ses premier et dernier remplacements, Guardiola effectuant son premier changement plus tard que la plupart des managers, attendant en moyenne la 64e minute.

Cependant, ses changements restants se sont succédé rapidement, le dernier ayant eu lieu à la 78e minute.