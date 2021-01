Le plaisir du manager de Manchester City Pep Guardiola lors de leur victoire 2-0 contre Aston Villa mercredi a été tempéré par les blessures du meneur de jeu Kevin De Bruyne et du défenseur Kyle Walker.

Le Belge De Bruyne semblait avoir subi une blessure aux muscles de la jambe et a été remplacé à l’heure au stade Etihad, tandis que l’arrière latéral Kyle Walker est parti en première période après une collision avec Jack Grealish de Villa.

– Dawson: Resilient City montre du courage pour dépasser Villa

– Le but controversé de « hors-jeu » de Man City expliqué

« Je n’ai pas parlé au médecin », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse. «Si Kyle demande à être absent, c’est parce que quelque chose s’est passé. Espérons que ce n’est qu’un coup de pied.

Guardiola a déclaré que la blessure de De Bruyne pourrait être le résultat d’un calendrier chargé.

« Kevin a posé sa main sur sa jambe, j’ai donc le sentiment que ce sera quelque chose de musclé », a déclaré l’entraîneur espagnol.

« C’est normal, ces choses arrivent avec autant de jeux. »

City a remporté six matches de championnat consécutifs et est à deux points du leader Manchester United, qui a joué un match de plus.