Manchester City Top Premier League Dominé Football Money League

Manchester City a dominé la Football Money League de Deloitte pour la deuxième année consécutive, la Premier League représentant pour la première fois plus de la moitié des 20 meilleurs clubs.

Les revenus totaux des 20 clubs les plus générateurs de revenus ont atteint près des niveaux pré-pandémiques de 9,2 milliards d’euros (9,9 milliards de dollars, 8,1 milliards de livres sterling) pour la saison 2021/22, selon un rapport publié jeudi.

Cette augmentation est en grande partie due à une augmentation de 1,3 milliard d’euros des revenus de la journée après deux saisons impactées par les restrictions liées aux coronavirus.

L’augmentation des ventes de droits de télévision internationaux et la forte croissance commerciale de la Premier League ont permis à 11 clubs de l’élite anglaise d’entrer dans le top 20 pour la première fois.

Leeds et Newcastle ont remplacé les Wolves et le Zenit St Petersburg dans les seuls changements apportés au top 20 de la saison dernière.

Une augmentation de 13% des revenus de City à 731 millions d’euros leur a permis de conserver la première place du Real Madrid, champion d’Europe, avec 714 millions d’euros.

Liverpool s’est hissé au troisième rang, sa plus haute position dans l’histoire de la Money League et au-dessus de Manchester United pour la première fois, grâce à une course à la finale de la Ligue des champions, avec 702 millions d’euros.

United (689 millions d’euros) était quatrième devant le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (654 millions d’euros chacun).

Barcelone, qui était en tête de la Money League il y a deux ans, est tombée à la septième place (638 millions d’euros) après s’être retirée de la Ligue des champions lors de la phase de groupes et avoir subi une croissance commerciale plus lente que ses concurrents.

Chelsea, Tottenham et Arsenal composent le top 10.

“Il est peu probable que la supériorité financière de la Premier League soit remise en cause au cours des prochaines saisons”, a déclaré Sam Boor, directeur du Sports Business Group de Deloitte.

“Ce n’est plus si, mais quand, les 20 clubs de Premier League apparaîtront dans le top 30 de la Money League.”

FOOTBALL FÉMININ

Pour la première fois, la Football Money League de Deloitte a également rendu compte des revenus générés par les équipes féminines des clubs de la Money League, les équipes déclarant des revenus moyens de 2,4 millions d’euros au cours de la saison 2021-22.

Barcelone a généré les revenus les plus élevés, avec 7,7 millions d’euros, après avoir atteint la finale de la Ligue des champions en 2022 et remporté la compétition en 2021.

Manchester United a enregistré le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé avec 6 millions d’euros, suivi de City (5,1 millions d’euros), du PSG (3,6 millions d’euros), d’Arsenal (2,2 millions d’euros) et des Spurs (2,1 millions d’euros).

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici