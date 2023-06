Manchester City tente de battre Arsenal pour la signature de Declan Rice après la première offre

Manchester City a intensifié sa tentative de battre Arsenal jusqu’à la signature de Declan Rice en faisant sa première offre pour le milieu de terrain de West Ham lundi.

Arsenal a eu deux offres pour Rice rejetées et risque de manquer la cible principale de Mikel Arteta. City souhaite que le milieu de terrain anglais remplace Ilkay Gündogan, qui a terminé son transfert à Barcelone lundi, et a envoyé à West Ham une proposition officielle d’une valeur de 80 millions de livres sterling plus 10 millions de livres supplémentaires.

Declan Rice souhaite rejoindre Arsenal malgré le plan de Manchester City pour une offre rivale

West Ham a tenu au moins 100 millions de livres sterling pour Rice et il reste à voir comment ils répondent à l’offre de City. Le stade de Londres n’a pas été impressionné par les deux premières offres d’Arsenal. La deuxième offre d’Arsenal était de 75 millions de livres sterling plus 15 millions de livres sterling de modules complémentaires, mais ils voulaient répartir la partie initiale du paiement sur cinq ans. West Ham souhaite que la partie garantie soit répartie sur moins de versements.

Jusqu’à présent, le sentiment était que la préférence de Rice était de rejoindre Arsenal. Il admire le football d’Arteta et des sources ont souligné que le joueur de 24 ans ne voulait pas quitter Londres. Arsenal prévoit une troisième offre et devra probablement contrer l’offre de City en respectant le prix demandé par West Ham. On s’attendait à ce qu’ils finissent par payer plus de 100 millions de livres sterling une fois les ajouts pris en compte. Arsenal n’aura aucun problème à accepter des conditions personnelles avec Rice.

Cependant, la chance de jouer pour Pep Guardiola ne manquera pas de tester le désir de Rice de rester à Londres. Guardiola a mené City au triplé et Rice rejoindrait la force dominante du football européen. Il saurait que déménager à City amènerait sa compréhension de la façon de jouer au milieu de terrain à un autre niveau.

Rice a rencontré Guardiola vers la fin de la saison dernière et des sources suggéraient hier soir que City, qui tente également de signer le défenseur du RB Leipzig, Josko Gvardiol, trouverait un moyen de conclure l’affaire. Ils sont sur le point de renforcer leur milieu de terrain en signant Mateo Kovacic de Chelsea pour 25 millions de livres sterling plus 5 millions de livres supplémentaires et ont déjà Rodri et Kalvin Phillips, mais perdre Gündogan au Barça ne faisait pas partie du plan. City risque également que Bernardo Silva déménage en Arabie saoudite pour un accord lucratif.

Les intentions de Guardiola pour Rice sont fascinantes. Rice a eu tendance à jouer en tant que milieu de terrain défensif pour West Ham et a souvent dû restreindre le côté offensif de son jeu. Serait-il un remplaçant à l’égal de Gündogan ? Les gens qui le connaissent bien pensent que Rice deviendrait beaucoup plus efficace dans le dernier tiers s’il jouait dans une équipe plus dominante.

Ce serait un coup dur pour Arsenal s’il manquait Rice. Ils planifient sa signature depuis la fin de l’année dernière et ont été de grands favoris pour l’acheter. Arsenal, qui s’attend à terminer la signature de 65 millions de livres sterling de Kai Havertz de Chelsea mardi, a raté le titre de City la saison dernière et ne voudra plus être regardé par eux.