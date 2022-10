Manchester City Stumble donne à Tottenham et Chelsea l’espoir d’un combat pour le titre de Premier League

La première défaite de Manchester City de la saison a donné au reste de la Premier League l’espoir que la course au titre n’est pas gagnée d’avance alors que Tottenham et Chelsea cherchent à terminer en tête du classement mercredi.

L’arrivée de l’attaquant déchaîné Erling Haaland pour compléter l’équipe de Pep Guardiola, qui a remporté l’élite anglaise quatre fois au cours des cinq dernières années, a fait de City un favori encore plus fort pour remporter à nouveau la ligue.

Cependant, un Arsenal rajeuni a creusé un écart de quatre points en tête du classement, tandis que les Spurs ont suivi le rythme des champions en titre.

Arsenal et City étaient censés s’affronter en milieu de semaine dans un affrontement de haut niveau. Mais ce match a été reporté en raison d’un report causé par la mort de la reine Elizabeth II le mois dernier, les Gunners affrontant à la place le PSV Eindhoven en Ligue Europa.

Les deux premiers n’étant pas en action, Tottenham pourrait se rapprocher d’un point du sommet s’ils gagnent à Manchester United mercredi.

Les Spurs n’ont pas remporté de titre de champion depuis 61 ans mais ont, en Antonio Conte, un entraîneur qui a remporté le championnat dans chacun de ses trois clubs précédents – la Juventus, Chelsea et l’Inter Milan.

“Nous montrons de la stabilité”, a déclaré Conte. “Je dis toujours que jouer contre nous n’est pas facile.

« Nous devons continuer à travailler et à nous améliorer, mais nous formons une équipe et je nous considère vraiment forts. Si nous sommes bons pour nous améliorer et continuer à grandir dans d’autres aspects, pas seulement tactiques mais aussi pour montrer cette maturité, alors nous aurons une grande satisfaction.

La force en profondeur de l’équipe de Tottenham est pleinement testée par les blessures de Dejan Kulusevski et Richarlison dans les zones avant.

Mais Harry Kane porte le fardeau, le capitaine anglais marquant neuf buts en 10 matches de championnat pour rester aux trousses de Haaland dans la course au Golden Boot.

– Potter opère sa magie –

Chelsea semblait avoir gâché ses chances de titre avec deux défaites lors de ses cinq premiers matches de championnat sous Thomas Tuchel.

Mais Graham Potter, qui a remplacé l’Allemand en tant que manager en septembre, a orchestré un revirement des résultats pour les Bleus, avec cinq victoires consécutives dans toutes les compétitions, les remettant sur la bonne voie en Premier League et en Ligue des champions.

Chelsea a un match en moins sur les trois premiers et une victoire à Brentford les placerait à seulement deux points de City.

Potter a tiré le meilleur parti de Kepa Arrizabalaga, qui se comporte à un niveau attendu du gardien de but le plus cher du monde et maintient Edouard Mendy à l’écart.

“Kepa a trouvé un niveau fantastique, il a réalisé des arrêts brillants qui nous ont maintenus dans le match”, a déclaré Potter après que l’Espagnol ait brillé lors de la victoire 2-0 de dimanche à Aston Villa.

“Il nous contribue avec des draps propres, comment nous essayons de jouer et l’environnement autour de l’endroit.”

– Décollage de Liverpool ? –

Liverpool a été l’équipe qui a mené le combat contre City au cours des cinq dernières années et ressemblait davantage à son ancien moi en battant les champions 1-0 lors d’un Anfield frénétique dimanche.

Les Reds ont encore une montagne à gravir pour revenir dans la course au titre, avec seulement trois victoires à leur actif lors de leurs neuf premiers matchs.

Et ils ne peuvent pas se permettre une gueule de bois de leurs exploits contre City lorsqu’ils accueillent West Ham mercredi.

“Nous étions évidemment brillants mais nous avons besoin de cohérence”, a déclaré le défenseur de Liverpool Andy Robertson.

“C’est important, c’est une si grande victoire pour nous contre une équipe incroyable qui nous a mis tellement de pression. Mais ce n’est qu’un énorme trois points si nous l’utilisons à notre avantage.

Calendrier (toutes les heures GMT)

Mardi: Brighton contre Nottingham Forest (1830), Crystal Palace contre Wolves (1915)

Mercredi: Bournemouth contre Southampton, Brentford contre Chelsea, Liverpool contre West Ham, Newcastle contre Everton (tous en 1830), Manchester United contre Tottenham (1915)

Jeudi: Fulham contre Aston Villa (1830), Leicester contre Leeds (1915)

