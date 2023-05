Manchester City soulève son cinquième trophée de Premier League en six saisons

Manchester City a célébré dimanche son titre de Premier League en battant Chelsea 1-0 avec un but précoce de Julian Alvarez lors de la finale à domicile de l’équipe dans un stade Etihad ensoleillé.

Le triplé City, qui a remporté le titre lorsque Arsenal, deuxième, a été battu à Nottingham Forest samedi, a remporté 12 matchs consécutifs dans l’élite.

Ils ont 88 points en 36 matches, sept de plus qu’Arsenal qui n’a plus qu’un match à jouer. L’équipe de Chelsea en difficulté de Frank Lampard languit à la 12e place avec 43 points.

Alvarez a marqué à la 12e minute pour une équipe de City en grande partie de deuxième corde, glissant le ballon sous le gardien Kepa Arrizabalaga sur une passe de Kyle Walker. Il a également marqué un autre but pour un handball dans la préparation.

Le vainqueur d’Alvarez signifiait que City avait marqué 100 buts à l’Etihad cette saison, égalant le record – qu’ils avaient établi en 2018-19 – pour la plupart des buts à domicile marqués dans toutes les compétitions en une seule saison par un club anglais de haut niveau.

Avec rien en jeu dimanche et deux énormes matchs à l’horizon – les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions – le manager de la ville, Pep Guardiola, a laissé ses gros canons, y compris la machine à marquer des buts Erling Haaland sur le banc pendant la majeure partie du match.

L’Espagnol, qui a remporté son 10e trophée majeur à City, a effectué neuf changements dans l’équipe qui a étranglé le Real Madrid lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi.

City dominait toujours, prouvant qu’il s’agissait d’une machine bien huilée, quelles que soient les parties avec lesquelles le directeur du cerveau doit travailler.

« C’était un sentiment formidable », a déclaré le milieu de terrain Kalvin Phillips à Sky Sports après avoir fait son premier départ en Premier League pour City. « J’étais heureux parce que nous avons gagné la ligue et je savais qu’il y avait peut-être une chance que je puisse jouer. .

« Cela a été incroyablement difficile cette saison et probablement le point le plus bas de ma carrière en termes de confiance. »

City a été couronné champion pour la troisième saison consécutive et cinquième en six ans un jour plus tôt que prévu lorsque la défaite 1-0 d’Arsenal à Forest a anéanti tout espoir restant des Londoniens de les rattraper.

L’ambiance du dimanche était à la fête. Chelsea a sportivement offert aux joueurs de City, qui avaient regardé ensemble le match d’Arsenal la veille au soir, une haie d’honneur avant le coup d’envoi tandis que des milliers de supporters se sont précipités sur le terrain après le coup de sifflet final.

Plutôt que de passer quelques minutes à s’imprégner de l’ambiance, les joueurs ont été rapidement guidés par la sécurité dans le tunnel.

Malgré les annonces de quitter le terrain immédiatement, personne n’était pressé et la masse de supporters bleu ciel a allumé des fusées éclairantes et tiré sur les poteaux de but. Un fan a hissé une banderole sur laquelle on pouvait lire « The Treble is On ».

Haaland était un remplaçant tardif et n’a pas prolongé son record de 36 buts en une seule saison de Premier League.

Raheem Sterling a failli égaliser en seconde période, mais John Stones a effectué un spectaculaire arrêt glissant après que l’ancien attaquant de City ait battu le gardien Stefan Ortega.

Stones a enroulé un bras amical autour de Sterling après son quasi-accident, tandis que les fans de City ont salué leur ancien joueur avec une ovation debout lorsqu’il a été remplacé.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)