Manchester City signe Josko Gvardiol du RB Leipzig pour un contrat de 5 ans

Manchester City a annoncé samedi la signature de Josko Gvardiol du RB Leipzig pour un contrat de cinq ans. Le joueur de 21 ans est devenu la deuxième signature du mercato estival avant la campagne 2023/24, suivant les traces de son compatriote international croate Mateo Kovacic.

Comme Kovacic, Gvardiol a commencé sa carrière senior au Dinamo Zagreb, un vivier pour certains des joueurs croates les plus talentueux jamais produits. Pendant deux saisons dans son pays natal, il a remporté deux titres de champion de Croatie, une Coupe de Croatie et une Super Coupe de Croatie avant de rejoindre le RB Leipzig en Allemagne. Gvardiol a fait 87 apparitions pour les Red Bulls au cours des campagnes 2021-22 et 2022-23, marquant cinq buts et remportant deux trophées DFB-Pokal.

Il a remporté 21 sélections pour la Croatie, excellant dans sa troisième place lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Gvardiol a déclaré qu’il était ravi d’être arrivé en Premier League et qu’il avait hâte de commencer sous le nouveau patron Pep Guardiola.

« J’ai toujours rêvé de jouer un jour en Angleterre et le faire maintenant avec Manchester City – après la saison qu’ils viennent de faire – est un véritable honneur pour moi.

« Quiconque a vu Manchester City jouer la saison dernière sait qu’il est la meilleure équipe du monde. Gagner le Treble dit tout ce que vous devez savoir sur la qualité de cette équipe.

« Rejoindre City est quelque chose de très spécial pour moi et ma famille.

« Avoir la chance de travailler avec Pep Guardiola, aussi, sera incroyable. Je sais que je n’ai pas encore terminé l’article et je suis sûr que mon jeu progressera sous la direction du meilleur entraîneur du football.

« Être lié à Mateo Kovacic sera également spécial. C’est un footballeur de haut niveau et j’espère que nous pourrons tous les deux aider City à réussir une autre saison réussie en 2023/24 et au-delà.

Le directeur du football Txiki Begiristain a ajouté : « Nous sommes très heureux d’amener Josko à Manchester City.

« C’est un joueur que nous avons suivi de près, et nous pensons qu’il a un superbe ensemble d’attributs.

« Les meilleurs clubs de toute l’Europe le surveillent, donc le faire venir ici est une excellente nouvelle pour nous.

« Josko a tellement de qualités – tout ce que vous voulez dans un demi-centre. Il est rapide, compétitif, combatif, fort dans les airs, impressionnant en possession du ballon, avec une forte confiance en lui et un bon caractère. Il est également gaucher, ce qui nous offre de bonnes options à l’arrière.

« Il est encore jeune mais sa progression dans le jeu a été rapide. Nous sommes convaincus que sa trajectoire ascendante se poursuivra ici à City en travaillant avec Pep et son équipe.