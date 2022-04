Manchester City se réveille et rejette la pression pour prendre la tête de Liverpool dans la course au titre de Premier League

MANCHESTER, Angleterre — Pression? Quelle pression ?

Manchester City a vu Liverpool prendre la première place du classement de la Premier League mardi soir, puis l’a rapidement réclamée. Pour l’instant, c’est comme si vous étiez dans la course au titre avec six matchs à jouer, bien que Pep Guardiola et ses joueurs se soient fait rappeler par Brighton & Hove Albion que ces quatre prochaines semaines ne seront pas simples.

City a gagné 3-0 mais au cours d’une première mi-temps sans but, les fans à l’intérieur du stade Etihad sont devenus progressivement plus anxieux. Ce n’est que lorsque Phil Foden a marqué le deuxième but à 25 minutes de la fin que la tension a commencé à se dissiper. Lorsque Bernardo Silva a marqué le troisième but à la 82e minute, les supporters locaux ont enfin trouvé le courage de scander « champions, champions, champions ».

Le temps nous le dira.

« Nous avons été si agressifs, nous avons été patients et nous avons trouvé un but », a déclaré Guardiola par la suite. « Quand nous arrivons après je ne sais pas combien de rencontres nous avons déjà disputées, être dans la position après les quatre dernières années où nous avons remporté trois titres, c’est parce que nous avons fait beaucoup de bonnes choses.

« C’est arrivé il y a trois ans, nous avons gagné 14 matchs de suite pour être champions. Si nous gagnons tous les matchs, nous serons champions. »



Brighton, qui est arrivé après des victoires consécutives contre Arsenal et Tottenham Hotspur, n’a pas eu autant de match nul dans cette partie de Manchester depuis 1982, mais des choses comme ça n’ont pas d’importance quand il y a des titres en jeu. L’équipe de Graham Potter était si bien organisée que City n’a réussi qu’un seul tir cadré en première mi-temps. À chaque occasion qui se présentait et qui passait, les gémissements frustrés dans les tribunes devenaient de plus en plus forts et de plus en plus de télévisions à Liverpool passaient au football.

Mais au moment où le chronomètre a atteint 65 minutes, il était de retour à la programmation régulière. À la 53e minute, Riyad Mahrez s’est frayé un chemin et a marqué pour la 23e fois cette saison grâce à une déviation de Joel Veltman. Le deuxième, marqué par Foden 12 minutes plus tard, a été battu par Enock Mwepu.

Même des équipes aussi bonnes que City ont parfois besoin d’un peu de chance. Ils pourraient avoir besoin d’un peu plus ici samedi, en particulier si Watford est aussi organisé et résilient que Brighton. Cette fois, City met la pression sur Liverpool avec l’équipe de Jurgen Klopp qui n’est en action que 24 heures plus tard contre Everton à Anfield.

« Liverpool est l’une des meilleures équipes de l’histoire du football », a ajouté Guardiola. « Il reste six matchs et si nous gagnons tous les matchs, nous sommes champions. Si nous ne gagnons pas tous les matchs, Liverpool sera champion.

« Nous devons gagner tous les matchs. Ce n’est pas nécessaire de le dire aux joueurs, ils le sentent. Nous sommes en compétition avec l’une des meilleures équipes de tous les temps. »

Manchester City est de retour en tête dans la course au titre de Premier League. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Après une série de matchs exténuants qui, selon Guardiola, ont vu ses joueurs soignés pour 71 blessures combinées la semaine dernière, ils sont sur le point d’en disputer un autre. Après Watford samedi, c’est le match aller de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid à l’Etihad mardi suivi d’un déplacement à Elland Road pour affronter Leeds United quatre jours plus tard, puis le match retour à Madrid au Bernabeu.

La bonne nouvelle pour Guardiola – désormais le manager le plus rapide à atteindre 250 victoires de haut vol anglais – est que Ruben Dias a pu faire son retour après une blessure aux ischio-jambiers en tant que remplaçant à la mi-temps contre Brighton tandis que Kevin De Bruyne, blessé contre L’Atletico Madrid la semaine dernière a été brillant pendant 83 minutes. City aura besoin de tout le monde – en particulier de joueurs clés comme De Bruyne et Dias – s’ils veulent retenir Liverpool et négocier en toute sécurité ces six prochains matchs tout en essayant de remporter la Ligue des champions pour la première fois de leur histoire.

Pour l’instant, Guardiola est simplement heureux de jouer dans la compétition la saison prochaine.

« C’est l’un des jours les plus heureux car la saison prochaine, nous serons en Ligue des champions », a déclaré Guardiola. « Les gens le prennent pour acquis, mais nous devons être en Ligue des champions. Quand cela se produit mathématiquement, c’est parce que nous avons très bien fait. Si vous demandez à chaque club quel est l’objectif, c’est de se qualifier pour la Ligue des champions. Nous avons fait Une fois que nous avons obtenu cela, cela signifie que nous avons très bien fait jusqu’à présent et maintenant nous savons exactement ce que nous devons faire. Les joueurs le sentent. »

Après une rare période de trois matchs sans victoire et Liverpool démolissant Manchester United un jour plus tôt, il aurait été facile pour City de craquer sous la pression. Au lieu de cela, ils ont gardé leur sang-froid et ont commencé les affaires de fin de saison de la meilleure façon possible. Un de moins, six à faire.