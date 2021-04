Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a salué les fans de son équipe après avoir remporté leur quatrième Coupe EFL sur le rebond, mais a admis qu’ils avaient un œil sur la demi-finale de la Ligue des champions de mercredi et la Premier League, qu’il a qualifiée de « titre le plus important de la saison ».

La ville de Guardiola a dominé Tottenham Hotspur lors de la victoire 1-0. Bien qu’ils aient dû attendre la 82e minute pour la tête gagnante d’Aymeric Laporte, City a dirigé le match du début à la fin, avec 21 tirs contre deux pour les Spurs.

Le triomphe marque la première pièce du puzzle dans ce qui pourrait être un triplé remarquable pour eux ce terme. Ils ont 10 points d’avance en tête de la Premier League avec deux matches à jouer – aidés par le match nul 0-0 de Leeds United avec Manchester United dimanche, et ont également le Paris Saint-Germain à l’affût mercredi dans le match aller de leur demi-finale de Ligue des champions.

« Nous ne pouvons pas le nier, vous avez un œil sur la Ligue des champions », a déclaré Guardiola. « [But] Chaque match que nous prenons au sérieux, ou il est impossible de gagner quatre Coupes Carabao d’affilée.

« Maintenant, nous nous reposons et préparons la demi-finale contre le PSG, après cela nous sommes à deux victoires pour tenter de remporter à nouveau le titre le plus important de la saison. La Premier League est la plus belle, c’est celle dont je suis si fier. Nous sommes proches. . Il nous faut deux victoires. Entre ce calendrier fou, entre les matchs contre le PSG, nous essaierons de gagner le premier contre Crystal Palace. «

City a remporté la Coupe EFL devant 7 776 spectateurs à Wembley, avec 2 000 supporters autorisés des deux clubs ainsi que 4 000 résidents locaux. Le match a agi comme l’un des matchs d’essai du gouvernement alors qu’il teste permettant aux fans de revenir au sol, après une saison disputée en grande partie à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Guardiola a déclaré que le contingent de la ville à Wembley « représentait tous les fans cette saison » et a déclaré que la raison pour laquelle ils gagnaient de l’argenterie « était pour eux ».

L’attention se porte maintenant sur le match nul de mercredi contre le PSG, mais Guardiola a fait l’éloge de Raheem Sterling, qui a gardé la défense des Spurs sur leurs talons tout au long. Il n’a pas été en mesure de marquer un seul but en 11 matches pour City, mais Guardiola était ravi de la performance de l’ailier anglais.

« Incroyable, incroyable, incroyable », a déclaré Guardiola, interrogé sur la performance de Sterling. «Surtout, il a montré en ouverture que nous étions venus ici pour gagner le match grâce à ses premières actions.

« Il a fait une performance incroyable. Tous les joueurs ont été brillants. C’est pourquoi le football est spécial – chapeau pour ce qu’ils ont fait toute la saison.

« Nous avons remporté le premier titre, nous sommes proches du deuxième et nous nous dirigeons vers Paris pour tenter de remporter le troisième. »