Manchester City s’apprête à proposer un nouvel accord exceptionnel à Phil Foden

Manchester City de Pep Guardiola est prêt à proposer à Phil Foden un nouveau contrat massif pour garantir qu’il continue au club.

Selon un rapport de Le soleil, Manchester City est prêt à faire de Phil Foden l’un des joueurs les mieux payés du club. Ils ont décidé de le récompenser avec un nouveau contrat suite à ses performances exceptionnelles lors de la saison 2023/24 et de conjurer l’intérêt du Real Madrid.

Foden a connu une ascension exceptionnelle à City. Il fait partie de leur équipe première depuis l’été 2017 et a déjà remporté six titres de Premier League alors qu’il n’a que 24 ans. La saison dernière, il a été l’un des joueurs les plus remarquables puisque le club a remporté quatre titres de champion d’affilée. .

Un nouvel accord exceptionnel pour assurer l’avenir de Foden

Il a trouvé le fond des filets 27 fois et a même récolté 12 passes décisives lors de ses 53 sorties. Fort de ses performances constantes, City a décidé de le récompenser avec un nouveau contrat. Bien qu’il lui reste trois ans sur son contrat actuel où il gagne environ 200 000 £ avec des bonus, ils sont prêts à faire de lui le joueur britannique le mieux payé de tous les temps.

Le club basé à Manchester est prêt à lui proposer un contrat d’une valeur d’environ 375 000 £ par semaine, ce qui le mettra à égalité avec deux de ses plus hauts revenus, Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Bien qu’ils ne soient soumis à aucune pression, City veut simplement s’assurer que son produit académique est satisfait et que son avenir est assuré au milieu de l’intérêt du Real Madrid.

Bien que les géants espagnols disposent déjà d’une équipe de stars, ils sont toujours à la recherche d’options pour la renforcer davantage. Foden pourrait être une signature exceptionnelle pour eux compte tenu du type de joueurs dont ils disposent déjà. Madrid a été lié au joueur de 24 ans mais ils auront beaucoup de mal à le signer, City n’ayant aucune intention de négocier son départ.

Le nouvel accord avec City devrait durer jusqu’à l’âge de 30 ans, ce qui semble sûrement être un moyen de dissuader tout intérêt pour leur star. Le club basé à Manchester est prêt à entamer les négociations de renouvellement de contrat à son retour de l’Euro et il sera intéressant de voir comment les choses évoluent.