Manchester City sait ce qu’il fait – cela peut prendre un peu de temps pour y arriver

Il y a eu un match de Manchester City comme celui-ci la saison dernière, où ils ont complètement dominé l’équipe locale et se sont créés de nombreuses occasions, mais à cette occasion, ils ne sont repartis qu’avec un match nul 1-1 contre Nottingham Forest.

« C’était une brillante performance », a déclaré Pep Guardiola après coup.

« Nous (avons joué avec) la même énergie dans beaucoup de choses, gagnons les duels, nous avons très bien fait le processus contre une équipe qui défend avec neuf ou 10 joueurs dans la surface. Nous avons contrôlé les transitions, nous nous sommes créés des occasions sur coups de pied arrêtés et nous avons raté les buts à un mètre du gardien, pas un seul.

« Nous n’avons pas marqué et c’est tout, que dire ? »

Forest avait frappé à la 84e minute avec son premier tir cadré et c’était à peu près la même chose dimanche, mais Rodri a marqué à la 88e minute, trois minutes après que Sheffield United ait marqué son égalisation – avec son premier tir cadré, un dévié. un en plus.

« La performance était beaucoup plus proche de ce que nous souhaitions que le score ne le suggère », a déclaré Juanma Lillo, l’assistant de City remplaçant Guardiola, qui se remet d’une opération au dos à Barcelone.

En raison de la régularité avec laquelle City effectue ce genre de choses, il convient probablement de souligner à quel point il est impressionnant pour eux de limiter une équipe à un – ou à zéro – tirs cadrés à l’extérieur de chez eux.

Lorsque vous êtes à l’intérieur de Bramall Lane et que vous ressentez la ferveur avec laquelle le support local a célébré un corner (le premier du match et dans les 20 dernières minutes), vous appréciez l’intérêt de les retirer complètement de l’équation. D’autant plus que le support local était hérissé d’une colère dirigée contre l’arbitre et la Premier League « corrompue », mais qui était sûrement née de la frustration qui vient du simple fait de ne pas pouvoir récupérer le ballon.

Garder ces émotions à distance contribue grandement au résultat final et c’est ce que City fait si bien – et un élément clé de cela est quelque chose que leurs propres fans n’aiment pas toujours autant.

Dans son analyse du match, Lillo a souligné deux choses dont il était particulièrement satisfait, ainsi que les nombreuses occasions qui se sont créées, notamment en seconde période.

Lillo parlait en espagnol et s’arrêtait toutes les quelques phrases pour permettre au traducteur de suivre, et il s’assurait de revenir en arrière et d’en finir avec les choses importantes. « L’équipe a toujours été stable et toujours patiente », a-t-il déclaré.

Guardiola a toujours fait preuve de patience et a fait les choses au bon moment, mais cela a vraiment été au centre de l’attention des fans de City lors de la saison 2019-20, notamment lorsqu’il en a parlé à la suite d’une défaite 5-2 à domicile contre Leicester City. Le problème, a-t-il dit, était que City était tellement désireux de faire avancer le ballon qu’il a laissé des espaces dans son milieu de terrain et s’est laissé contre-attaquer.

C’était il y a très, très longtemps et City a remporté trois titres consécutifs de Premier League et le triplé depuis lors, précisément parce qu’ils apprécient la patience. Et quand ils le sont, le(s) but(s) viennent presque toujours – ce n’est vraiment que dans les matchs comme celui du City Ground en février où ils ne le font pas.



(Mark Leech/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Cependant, la patience n’est pas toujours aussi appréciée dans les tribunes ou chez ceux qui regardent à la maison, et pendant une grande partie de la première mi-temps, des plaintes ont été déposées en ligne concernant un manque de créativité dû à l’absence de Kevin De Bruyne ou de Phil Foden, selon sur le point soulevé.

En toute honnêteté, Lillo a noté à quel point City avait du mal à récupérer le ballon dans les zones dangereuses en raison de la configuration de Sheffield United : « Il n’y avait pas beaucoup d’espace ».

Et il a souligné que City avait effectivement une énergie renouvelée après la pause, créant des occasions, « arrivant » souvent dans la surface (une expression bien-aimée des entraîneurs espagnols) et étant capable de trouver Bernardo Silva et Julian Alvarez dans les zones dangereuses rapidement après la victoire. le ballon revient.

City a remporté un penalty après qu’un bras égaré ait empêché Julian Alvarez de trouver Haaland avec une réduction après un ballon meurtrier de Jack Grealish (que Guardiola a appelé pour plus de « brio » offensif du week-end dernier) et Alvarez a également vu une grande chance sauvée par Wes. Foderingham, dont le bon jeu s’est poursuivi en seconde période, mais il ne pouvait pas faire grand-chose.

Il a refusé Haaland dans un un contre un après la pause, mais à ce moment-là, City assiégeait vraiment le but de Sheffield United, et il restait encore plus de 30 minutes à jouer.

Cela n’aurait donc pas dû être une surprise lorsque Grealish a envoyé un ballon au poteau arrière et que Haaland a dirigé le premier match.

« Aujourd’hui, cela aurait été difficile pour n’importe quel attaquant, vu ce qui s’est passé en première mi-temps », a déclaré Lillo à propos de Haaland, un autre rappel du défi rencontré lorsque City se heurtait à des équipes jouant un cinq en défense et un quatre compact au milieu de terrain (comme Brighton). découvert contre West Ham samedi. Les Seagulls, certes, ont des crocheteurs moins compétents à qui faire appel, mais les problèmes posés sont les mêmes).

« S’il y a quelque chose qui démontre à quoi ressemble Erling, ce n’est pas le but », a poursuivi Lillo. « C’est la force mentale de savoir qu’à un moment donné, l’occasion se présentera. Ce gamin… ce n’est pas facile de le renverser.

La même chose peut être dite pour City en tant qu’équipe. Avec Guardiola à Barcelone, il aurait été facile de tirer des conclusions hâtives : sans leur leader sur la ligne de touche, manquaient-ils quelque chose, peut-être ? Peu importe ce qui leur aurait manqué (créativité en première mi-temps, pointe en seconde période ou même solidité pour l’égalisation de United), mais il ne fait aucun doute que quelque chose aurait manqué s’ils n’avaient pas obtenu la victoire qu’ils méritaient.

« Il a été totalement présent », a en tout cas déclaré Lillo à propos de la communication constante de Guardiola. « C’est comme s’il était là aujourd’hui, la seule chose qui manquait c’était lui en personne. Il était là tout le temps.

Et City ne manquait pas grand-chose non plus. Ils ont établi leur domination en première mi-temps, se sont améliorés en seconde, ont raté quelques occasions puis ont pris celle dont ils avaient vraiment besoin.

Après ce match à Forest, City n’a perdu qu’un seul des 24 derniers matchs de la saison, et c’était après que le titre ait été conclu et qu’ils se soient préparés pour leurs deux rendez-vous avec le destin.

Ainsi, la prochaine fois que les choses prendront jusqu’à la seconde mi-temps pour vraiment démarrer, il convient probablement de se rappeler que City y arrive généralement à la fin – et ils savent exactement comment y arriver.

(Photo du haut : Alex Livesey/Getty Images)