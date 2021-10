Manchester City reste la « meilleure équipe d’Europe » pour le manager de Liverpool Juergen Klopp

Manchester City reste la référence à attraper pour Liverpool, selon le manager Jurgen Klopp alors que les deux forces dominantes du football anglais de ces dernières années se préparent à se battre à Anfield dimanche. City a remporté le titre de Premier League au cours de trois des quatre dernières saisons, le premier titre de premier plan de Liverpool depuis 30 ans en 2019/20 interrompant un balayage net. Chelsea et Manchester United ont été présentés comme des prétendants au titre cette saison après avoir dépensé beaucoup sur le marché des transferts. Mais Klopp pense que City reste l’équipe à battre comme ils l’ont montré lors d’une victoire 1-0 à Chelsea le week-end dernier, ce qui était plus convaincant que ne le suggère le score.

« Ils sont toujours vraiment, pour moi, probablement la meilleure équipe d’Europe en ce moment et c’est difficile », a déclaré Klopp vendredi.

« Le week-end dernier, ils ont joué à Chelsea et tout le monde parlait de Chelsea, à quel point ils sont bons – et ils sont bons, oh mon Dieu, ils sont vraiment bons – mais City était clair, clair mieux ce jour-là. »

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a déclaré vendredi que ses duels personnels avec Klopp avaient fait de lui un meilleur manager.

En 21 rencontres entre les deux, les deux en ont remporté neuf avec trois nuls.

Liverpool débute le week-end avec un point d’avance sur City, Chelsea et United en tête du classement.

Mais Klopp sait que son équipe devra faire de son mieux pour y rester dimanche soir.

«C’est un match vraiment spécial de la saison, chaque année, toujours le même. Cela doit être très intense car si ce n’est pas très intense, je dirais que City est vraiment difficile à affronter », a-t-il ajouté.

« Vous devez être courageux, vous devez être au premier plan, vous devez être effronté par moments, vous devez vraiment être votre meilleure version et ensuite, mais seulement alors, vous avez une chance. »

Trent Alexander-Arnold et Thiago Alcantara seront tous deux absents pour les Reds en raison d’une blessure, mais Klopp espère que les deux seront aptes à revenir après la pause internationale.

