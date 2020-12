Manchester City a contribué à remonter le moral pendant la saison des fêtes en faisant don de fonds et d’autres cadeaux à des familles vulnérables de la communauté locale, a déclaré vendredi le club de Premier League.

Les joueurs et les membres du personnel faisaient partie de ceux qui ont financé, emballé et livré plus de 5 000 cadeaux de Noël aux écoliers de l’est de Manchester et à ceux qui sont confiés au conseil municipal de Manchester.

Le club a également fait don de 500 repas à trois plats à des familles locales de l’est, du centre et du sud de Manchester, et 45 000 articles essentiels de tous les jours à 10 organismes de bienfaisance de la ville.

« Nous savons tous à quel point cette année a été difficile et que pour certains, la période des fêtes sera particulièrement difficile », a déclaré le directeur général Ferran Soriano.