Manchester City renverse l’Inter pour compléter le triplé

Manchester City a battu de justesse l’Inter samedi pour remporter le titre de la Ligue des champions, jusque-là insaisissable. Le triomphe complète le triplé de l’équipe pour la saison 2022/23. City a remporté les trois plus grands trophées qu’ils pourraient éventuellement remporter au cours de la campagne en cours, égalant l’exploit de Manchester United en 1999.

Les champions d’Angleterre sont entrés dans le match en tant que grands favoris. Après tout, ils avaient déjà remporté les titres de Premier League et de FA Cup ces dernières semaines. L’Inter, cependant, espérait également ajouter son troisième trophée de la saison. Les Italiens ont précédemment remporté les titres Supercoppa Italiana et Coppa Italia.

Début relativement égal du match massif

City a semblé commencer à tourner la vis sur son adversaire vers la moitié de la première mi-temps. Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont eu deux bonnes occasions de marquer dans des minutes consécutives. Le gardien de l’Inter Andre Onana, cependant, a fait des arrêts des deux.

Malheureusement pour l’équipe anglaise, De Bruyne s’est blessé peu de temps après. Le principal créateur du club a tenté de continuer, mais devrait être remplacé à la 35e minute. Phil Foden est entré dans la mêlée à la place de l’international belge.

Les deux équipes entreraient à la mi-temps sans but. City détenait un avantage de possession de 62% à ce stade du match et avait plus de tirs cadrés par rapport à l’Inter. Néanmoins, la défense italienne a semblé étouffer l’attaque habituellement puissante de City pendant une grande partie de cette première période.

L’Inter a commencé à grandir un peu plus dans le match pour commencer la seconde mi-temps. Lautaro Martinez s’est vu offrir une magnifique opportunité par City à la 59e minute après une erreur défensive. Bernardo Silva a tenté une passe en retrait vers Manuel Akanji ou Ederson, mais aucun ne semblait intéressé. Martinez a finalement eu une chance en tête-à-tête avec le gardien de but, mais le Brésilien a fait un arrêt intelligent sur le tir.

Manchester City attrape le premier but d’une source improbable

Néanmoins, Manchester City a finalement obtenu sa percée à la 68e minute grâce à une frappe de Rodri. Après un peu de chaos à l’intérieur de la surface de réparation de l’Inter, le milieu de terrain défensif a sauté sur une balle perdue et a enfilé un tir guidé au-delà d’Onana. Le ballon a en quelque sorte évité deux défenseurs différents de l’Inter sur le chemin du fond des filets. C’était le quatrième but de Rodri cette saison.

L’Inter a failli égaliser dans les trois minutes suivant le premier but. Federico Dimarco a frappé la barre transversale avec une tête en boucle sur Ederson. Le remplaçant Romelu Lukaku a ensuite involontairement bloqué la tête de suivi de Dimarco sur le rebond. City a en quelque sorte échappé à l’incident avant d’être testé à nouveau dans les dernières minutes.

Les Italiens ont eu quelques occasions décentes d’attraper un but tardif et d’envoyer le match en prolongation. Cela comprenait un arrêt massif d’Ederson sur une tête à bout portant de Lukaku. Le Belge avait essentiellement une tête libre à environ cinq mètres. Cependant, il a envoyé son effort directement sur le gardien brésilien.

Cette victoire représente le troisième titre de Pep Guardiola en Ligue des champions, mais le premier de son histoire pour son club actuel. City avait déjà remporté pratiquement tous les autres trophées importants possibles ces dernières années. Maintenant, la partie anglaise a enfin le titre européen que le projet d’Abou Dhabi était censé gagner.

