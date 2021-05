Manchester City remportera le titre si Liverpool battait Manchester United

Liverpool n’aimera rien de plus que de remettre officiellement son titre de champion de la Premier League anglaise à Manchester City dimanche.

City est sur le point de récupérer la couronne de la ligue en battant Crystal Palace 2-0 samedi.

Une victoire de plus complètera le travail des joueurs de Pep Guardiola à moins que Liverpool ne le fasse pour eux avec une victoire à Manchester United, deuxième, la seule équipe qui peut mathématiquement arrêter City.

Liverpool a depuis longtemps abandonné son titre après une implosion dramatique dans la seconde moitié de la saison. Les Reds semblent même susceptibles de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine, étant donné qu’ils sont à sept points de Chelsea, quatrième, qui a battu Fulham 2-0 samedi.

Pour avoir une chance réaliste de terminer dans le top quatre, gagner à Old Trafford est un must pour l’équipe de Jurgen Klopp même si cela signifierait que son règne en tant que champion d’Angleterre se termine après à peine 10 mois.

Bien sûr, City a beaucoup plus de chances de remporter un troisième titre en quatre ans et un cinquième au cours de la dernière décennie. Si Liverpool ne parvient pas à battre United, City peut redevenir champion avec une victoire à domicile contre Chelsea samedi prochain, l’un des quatre matchs restants pour l’équipe de Guardiola.

Le champagne est vraiment sur glace pour City.

Ou, comme l’a dit Guardiola après la victoire au Palace: nous pouvons commencer à penser à le mettre au réfrigérateur.

Sergio Aguero, le buteur du record de tous les temps de City qui quitte le club à la fin de la saison, a profité d’un début rare dans l’équipe en marquant un objectif typiquement clinique pour mettre City sur son chemin à la 57e minute à Selhurst Park.

Son contrôle a été instantané sur la passe de Benjamin Mendy, avant qu’Aguero n’entre dans la zone et ne lance un tir montant dans le toit du filet juste à l’intérieur du poteau le plus proche.

Quel but, quelle action, quel homme, ronronna Guardiola.

Ferran Torres a ajouté le deuxième à peine 84 secondes plus tard, alors que City a fléchi tardivement ses muscles après un départ lent, principalement en raison de la forte rotation de Guardiola pour permettre à ses joueurs de premier choix de se reposer entre les matches contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions. City mène 2-1 après le match aller à Paris, avec le match retour mardi.

MONTAGE MAGIQUE

Chelsea a eu la chance de disposer de deux jours supplémentaires entre les matches, par rapport à City, lors de sa demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, permettant au manager Thomas Tuchel d’aligner une solide formation contre Fulham.

Mason Mount a été l’un des habitués qui ont commencé et le milieu de terrain anglais a produit un morceau de génie individuel pour marquer le premier des deux buts de Kai Havertz à Stamford Bridge.

Mount a ramené un long ballon en avant de Thiago Silva avec un contrôle habile, puis a glissé une passe entre deux défenseurs avec sa prochaine touche pour donner à Havertz le temps et l’espace pour terminer dans le coin à la 10e minute.

Havertz a échangé des passes avec son compatriote international allemand Timo Werner pour le deuxième but du 49e alors que Chelsea cimentait la quatrième place et reculait de six points de West Ham, cinquième, dont le match en cours est contre Burnley lundi.

Coup pour Everton

Everton semble ne pas être en lice pour la qualification en Ligue des champions après avoir perdu contre Aston Villa 2-1 à domicile.

Le vainqueur à la 80e minute d’Anwar El Ghazi a laissé Everton neuf points derrière Chelsea avec un match en main. La cinquième place, et une place en Ligue Europa, reste cependant à gagner. West Ham occupe cette place et a trois points d’avance sur Everton.

Villa a pris l’avantage à la 13e à Goodison Park grâce à Ollie Watkins, puis Dominic Calvert-Lewin a égalisé six minutes plus tard.

BRIGHTON PRESQUE SÛR

Brighton peut commencer à planifier une quatrième saison consécutive dans l’élite.

Une victoire 2-0 à domicile contre Leeds a poussé Brighton à 10 points de la zone de relégation avec quatre matchs à jouer.

Pascal Gross, avec un penalty, et Danny Welbeck étaient les buteurs.

Résultats des élections fondées sur la circonscription électorale EN DIRECT: Bengale occidental | Tamil Nadu | Kerala | Assam | Pondichéry

Blogs EN DIRECT: Bengale occidental | Tamil Nadu | Kerala | Assam