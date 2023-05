Manchester City remporte le titre de Premier League pour la cinquième fois en six saisons | Nouvelles du football

Manchester City a remporté le titre de Premier League pour la cinquième fois en six saisons après la défaite d’Arsenal à Nottingham Forest samedi.

Le résultat laisse Manchester City avec une avance insurmontable de quatre points en tête du classement sur les Gunners, qui n’ont plus qu’un match à jouer cette saison.

Une série sensationnelle de 11 victoires consécutives au cours des dernières semaines de la saison a vu City démanteler la charge d’Arsenal pour un premier titre de Premier League depuis 2003/04.

À un moment donné en janvier, City a traîné Arsenal de huit points, mais les champions en titre sont restés invaincus depuis une défaite 1-0 à Tottenham le 5 février, période pendant laquelle l’équipe de Mikel Arteta a bégayé.

L’équipe de Pep Guardiola affronte Chelsea Super dimanche – vivre de Sports du ciel – lors de leur dernier match à domicile de la saison, où ils soulèveront à nouveau le trophée qu’ils ont conservé pour la troisième saison consécutive.

City est désormais à deux victoires d’un triplé en Premier League, en FA Cup et en Ligue des champions, un exploit réalisé une seule fois dans le football anglais par Manchester United en 1998/99.

City affrontera Manchester United en finale de la FA Cup le 3 juin, avant d’affronter l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions le 10 juin alors qu’ils cherchent à remporter la Coupe d’Europe pour la première fois.

Gundogan salue la réalisation « incroyable » de Man City

Le capitaine de Manchester City, Ilkay Gundogan, a déclaré : « Avoir aidé le Club à remporter un troisième titre consécutif en Premier League est quelque chose de très spécial.

« La Premier League est sans aucun doute la ligue la plus exigeante et la plus compétitive au monde, ce qui vous dit à quel point c’est un exploit. Cette équipe est si talentueuse et si spéciale et avoir été capitaine cette saison a été un énorme privilège.

« Je voudrais également remercier Pep, tout le personnel de l’arrière-boutique et tous ceux qui travaillent dans ce club de football. Chaque jour, ils nous aident à nous fournir en tant que joueurs tout ce dont nous avons besoin pour essayer de réussir. Il n’y a aucun moyen que nous aurions pu remporté ce titre sans tout leur soutien.

« Avoir remporté ce trophée trois fois de suite et cinq fois en six ans est incroyable. Cette qualité et cette cohérence aident à résumer ce que représente Manchester City et garantissent que le Club continuera à lutter pour le succès à l’avenir.

« Ce fut une saison que je n’oublierai jamais. Nos incroyables fans ont été avec nous à chaque étape du chemin. Sans leur incroyable soutien, je ne pense pas que nous aurions pu réaliser ce que nous avons fait ces six dernières saisons.

« Leur passion et leur soutien ont été si importants et inspirants pour nous tous. J’espère que remporter à nouveau le titre de Premier League est une façon appropriée pour nous de dire merci à nos fans. »

