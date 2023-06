Manchester City remporte le 1er titre de la Ligue des champions avec une victoire sur l’Inter Milan

Des milliards de dollars ont été dépensés et de nombreuses larmes ont été versées lors du parcours de Manchester City vers le sommet du football européen.

La mission s’est achevée samedi au stade Ataturk Olimpiyat d’Istanbul alors que le club soutenu par Abu Dhabi a remporté le titre de la Ligue des champions pour la première fois et a peut-être annoncé le début d’une nouvelle ère de domination dans la compétition.

« C’était écrit dans les étoiles. Cela nous appartient », a déclaré Pep Guardiola après la victoire 1-0 contre l’Inter Milan, alors que les larmes coulaient à nouveau du manager, de ses joueurs et d’une mer de supporters en chemise bleue.

A cette occasion, l’émotion était pure extase.

La victoire, grâce au but de Rodri à la 68e minute, a duré 15 ans depuis que le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan a transformé City en l’une des équipes les plus riches du monde du jour au lendemain.

C’était la dernière frontière pour l’équipe de Pep Guardiola, qui a également réalisé un rare triplé de trophées après avoir remporté le titre de Premier League et la FA Cup cette saison.

« Un grand soulagement pour le club »

La Ligue des champions a toujours été une étape qui semblait hors de portée même pour une équipe qui a dépensé plus de 1,5 milliard de dollars américains pour les meilleurs joueurs du monde et a embauché probablement le plus grand entraîneur de sa génération à Guardiola.

Avec cette barrière psychologique brisée et le pouvoir d’achat pour améliorer encore une équipe qui s’est déjà révélée trop bonne pour le reste, le potentiel est là pour remporter le plus grand prix du football de clubs européens à plusieurs reprises.

Guardiola a plaisanté en disant qu’il n’était « qu’à 13 ligues de champions » du Real Madrid.

« Si vous dormez un peu, nous vous rattraperons », a-t-il déclaré. « Mais je ne veux pas qu’après une Ligue des champions disparaisse, alors travaillez plus dur la saison prochaine et soyez là. Il y a des équipes qui gagnent la Ligue des champions et qui disparaissent après une ou deux saisons. C’est ce que vous devez éviter. Me connaître ça n’arrivera pas. Mais en même temps, je dois l’admettre, c’est un grand soulagement pour le club, pour l’institution, pour tout le monde d’avoir ce trophée. Parce que maintenant, enfin, ils n’ont pas à demander moi si nous allons gagner la Ligue des champions ou non. »

Ce trophée renforcera également le dossier pour déclarer Guardiola le plus grand entraîneur de tous les temps alors qu’il a remporté son troisième titre en Ligue des champions et sa 30e pièce d’argenterie majeure.

C’était son deuxième triplé de trophées, après avoir imité cet exploit avec Barcelone en 2009. City n’est devenu que le deuxième club anglais à remporter les trois plus grands trophées après que Manchester United l’ait fait en 1999.

On se demandait si Guardiola pourrait un jour remporter à nouveau la Ligue des champions sans l’aide de Lionel Messi, qui était l’inspiration de son équipe de Barcelone qui a été couronnée deux fois championne d’Europe.

Ces questions ont maintenant trouvé une réponse, mais malgré tous les discours sur la supériorité de City avant le match, il a été remporté par les meilleures marges grâce à la frappe de Rodri.

🗣️ UNE FUSÉE RODRI ! @ManCityUS débloquez l’impasse ! Une superbe finition latérale de Rodri et l’équipe anglaise mène en Turquie ! Regardez la seconde mi-temps en direct sur https://t. co/6e0eQTio2B pic.twitter.com/B2pmMvpE5q —@DAZN_CA

Même après ce but, l’Inter a eu de grandes chances de forcer le temps supplémentaire.

Le meilleur est tombé sur le remplaçant Romelu Lukaku à la 89e minute, mais il s’est dirigé droit sur Ederson à environ quatre mètres.

Federico Dimarco a frappé la barre à bout portant presque immédiatement après le but de Rodri, puis a tourné le rebond contre les jambes de Lukaku.

« Nous ne méritions pas de perdre », a déclaré l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi. « Nous avons joué contre une équipe de haut niveau, mais même l’Inter a joué une belle finale.

« Manchester City a mérité la Ligue des champions compte tenu de ce qu’il a fait ces dernières années. Mais ce soir, il a joué contre un grand Inter qui les a acculés. »

City a trouvé un moyen de passer une nuit où il était loin d’être à son meilleur et a montré quelques exemples du jeu fluide qui l’a vu faire exploser le Bayern Munich et le Real Madrid sur le chemin de la finale.

« Aujourd’hui, nous sommes entrés dans l’histoire », a déclaré le capitaine de City, Ilkay Gundogan. « Nous savions que tout le monde parlait du triplé. La pression était là mais cette équipe est construite pour gérer la pression de la meilleure façon possible. »

Voici comment Manchester a réagi au vainqueur de Rodrigo ! 💥#ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/O5Rznh9se7 —@ManCity

Gundogan a soulevé le trophée lorsqu’une explosion de téléscripteurs dorés a été déclenchée et que « We are the Champions » de Queen a retenti dans le stade.

Sheikh Mansour était présent pour voir le moment de couronnement, regardant son équipe en personne pour la deuxième fois seulement depuis l’achat du club en 2008.

« L’une des principales raisons pour lesquelles ce club est devenu ce que nous sommes est que des gens d’Abu Dhabi, Sheikh Mansour, ont repris le club », a déclaré Guardiola. « Sans cela, nous ne serions pas là. Ce sont les personnes les plus importantes. … Ils me soutiennent inconditionnellement dans les défaites de cette compétition. Dans de nombreux clubs, lorsque cela se produit, vous êtes limogé. »

La victoire a mis fin à l’attente de Guardiola pour remporter le trophée pour la première fois depuis 2011 et est survenue malgré la perte du milieu de terrain inspirant Kevin De Bruyne sur blessure en première mi-temps.

Les fans du club craignaient probablement le pire lorsqu’il est tombé en tenant sa jambe droite en première mi-temps. C’était comme si l’histoire se répétait après qu’une blessure ait également forcé l’international belge à partir lorsque City a perdu contre Chelsea lors de sa seule autre finale de Ligue des champions en 2021.

Mais le moment décisif est venu lorsque Rodri a récupéré la réduction de Bernardo Silva et a tiré à travers une surface de réparation bondée.

Le soulagement était indubitable alors qu’il courait vers les fans de City et glissait sur ses genoux pour célébrer.

L’Inter a presque égalisé le score quelques minutes après ce but lorsque Dimarco a frappé la barre à bout portant.

Il a ensuite semblé tourner dans le rebond, seulement pour voir sa tête revenir sur son coéquipier Lukaku.

Ensuite, Lukuku s’est rendu coupable de s’être manqué alors que les Italiens ont forcé City à revenir dans les derniers instants.

La ville a tenu bon. L’Europe était conquise. Une mission commencée il y a 15 ans, terminée.