Manchester City a réclamé une quatrième consécutive Coupe de la Ligue dimanche avec un affichage dominant à battre Tottenham 1-0 devant 8 000 fans à Wembley. La tête d’Aymeric Laporte à huit minutes du temps a finalement mis fin à la résistance de Tottenham alors que leur attente de 13 ans pour gagner un trophée se poursuit. Pour la première fois en 13 mois, un match de football en Angleterre avait désigné des supporters des deux équipes à l’intérieur du stade dans l’une d’une série d’événements tests à Wembley alors que les restrictions relatives aux coronavirus étaient assouplies. La défaite de Chelsea en demi-finale de la FA Cup le week-end dernier signifie que City ne peut pas réclamer un quadruple de trophées sans précédent cette saison. Cependant, ils restent sur la bonne voie pour un triplé avec le match aller de leur demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain mercredi avant de sceller le titre de Premier League le week-end prochain.

Les hommes de Pep Guardiola ont joué comme des champions car après une légère baisse de forme ces dernières semaines, ils ont épinglé Tottenham dès le premier coup de sifflet et auraient dû gagner par un score beaucoup plus confortable.

Les Spurs ont limogé le manager Jose Mourinho lundi au milieu d’une semaine chaotique alors que City et Tottenham se sont également rapidement retirés de leur projet de rejoindre une Super League européenne.

Mais City a regardé dans une ligue différente dès le départ alors qu’ils ont parsemé le but d’Hugo Lloris sans trouver la percée.

Raheem Sterling a vu un effort lié au but bloqué par Toby Alderweireld avant que Lloris ne fasse un superbe arrêt à bout portant pour se retourner derrière le tir de Phil Foden.

Un dink Sterling sur Lloris a ensuite tourné juste avant que Riyad Mahrez ne lance deux fois de puissants efforts de quelques centimètres de large.

Les Spurs ont en quelque sorte tenu sans concéder jusqu’à la mi-temps alors que Lloris était à nouveau appelé à l’action pour refuser à Joao Cancelo.

Malgré le rétablissement de Harry Kane d’une blessure à la cheville au début, Tottenham n’avait rien offert comme menace offensive jusqu’à ce que Giovani Lo Celso oblige Zack Steffen à effectuer un arrêt d’une minute après le début de la seconde période.

Cependant, la majorité des chances ont continué à aller et venir à l’autre bout.

Ilkay Gundogan a tranché large au premier poteau avant que Lloris ne soit contraint de faire un autre arrêt en vol pour refuser Mahrez.

Lorsque la percée est enfin arrivée, elle est venue d’une source improbable alors que Laporte est monté le plus haut pour rentrer à la maison sur le coup franc de Kevin De Bruyne au poteau arrière.

Sous le patron intérimaire Ryan Mason pour la deuxième fois seulement, les énergies des Spurs ont été dépensées après avoir concédé, car ils n’ont pas réussi à trouver de réponse pour essayer de faire passer le match en prolongation.

Sterling et Foden étaient coupables d’avoir gaspillé une fois de plus devant le but dans les dernières minutes, tandis que Mahrez avait un deuxième but exclu pour hors-jeu.

Mais un but était suffisant pour décrocher un septième trophée majeur au cours des cinq saisons de Guardiola à la tête de Manchester.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici