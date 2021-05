Manchester City rejoint Chelsea à la poursuite de Lukaku de l’Inter

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man City rejoint Chelsea dans la poursuite de Lukaku

On pense que Manchester City a rejoint la course pour amener l’attaquant de l’Internazionale Romelu Lukaku retour en Premier League, selon Calciomercato.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Manchester City est à la recherche d’un nouvel attaquant avec le départ imminent de Sergio Aguero devant eux, l’Argentin partant à la fin de son contrat cet été.

2 Liés

Aguero a déjà annoncé ses adieux, et avec Lukaku ayant marqué 27 buts en 40 matchs cette saison, City pense qu’ils remplaceraient un attaquant prolifique par un autre. Lukaku a bien sûr fait ses preuves en Angleterre après des séjours à Everton et à Manchester United, et City est donc convaincu qu’il réussirait à frapper le sol en courant.

Le directeur municipal Pep Guardiola tient également à Erling Haaland et Harry Kane mais il pense que Lukaku serait le plus facile des trois accords à conclure.

Cependant, l’Inter est susceptible de jouer au ballon dur, car il ne veut pas se séparer de son attaquant vedette. Les dirigeants du club ont déclaré qu’ils ne voulaient pas écouter les offres du Belge de 27 ans. Un autre des anciens clubs de Lukaku, Chelsea, a également manifesté son intérêt.

Le joueur lui-même semble réticent à revenir en Premier League et souhaite plutôt poursuivre le projet à l’Inter et s’appuyer sur ce qui devrait être un premier titre de Serie A en 11 ans.

Romelu Lukaku quitterait-il l’Inter Milan pour revenir en Premier League? Mattia Ozbot / Soccrates / Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Philippe Coutinho rejoindra Everton cet été pour un montant de 35 millions de livres sterling, rapporte le Soleil. On dit que les Toffees sont si confiants de débarquer le Brésilien qu’ils sont déjà à la recherche d’une maison pour lui. Le patron Carlo Ancelotti chercherait à associer Coutinho, 28 ans, à James Rodriguez, Coutinho revenant dans la ville sous sa meilleure forme. Coutinho a eu du mal à atteindre les sommets qu’il appréciait à Liverpool depuis qu’il a quitté le club du Merseyside pour Barcelone. Il a par la suite remporté un triplé avec le Bayern Munich, mais s’est vu refuser un transfert permanent en raison de ses blessures.

– Le Borussia Dortmund a rejoint la course pour signer le défenseur Ben White de Brighton & Hove Albion, rapporte le Soleil. White est actuellement surveillé par le Paris Saint-Germain, Manchester United et Arsenal, Brighton serait prêt à écouter les offres de 35 millions de livres sterling pour White. Cependant, Dortmund cherche à ajouter à son contingent anglais de Jude Bellingham et Jadon Sancho. White, 23 ans, a joué 34 fois cette saison et a été l’un des joueurs les plus impressionnants des Seagulls.

– Aston Villa surveille Tammy AbrahamLa situation de Chelsea, avec Chelsea ouverte à l’idée de laisser l’attaquant quitter le club, rapporte le Miroir. Abraham a été un grand succès lors d’un prêt avec Villa au cours duquel il a marqué 26 buts au cours de la saison 2018-2019. Villa a tenté de faire signer Abraham à leur retour en Premier League, mais les Bleus n’étaient pas disposés à se séparer de l’international anglais. Maintenant, cependant, les Bleus seraient prêts à écouter des offres de 40 millions de livres sterling.

– Dani Ceballos souhaite un retour en Espagne mais pas au Real Madrid, selon COMME, alors que le milieu de terrain cherche à relancer sa carrière. Le meneur de jeu espagnol semble exclure un séjour à Arsenal et pourrait plutôt déménager soit à l’Atletico Madrid, soit à l’ancien club du Real Betis. Ce qui est clair, c’est que Ceballos tient à éviter tout autre mouvement de prêt. Ceballos, 24 ans, souhaite s’installer dans un club où il peut jouer un rôle important. Cela ne semble pas être le cas au Real Madrid, et Ceballos est donc prêt à écouter les offres d’autres clubs de la Liga.

– Lionel Messi aurait déclaré aux chefs de Barcelone qu’il resterait au club au-delà de la fin de la saison, mais il a déclaré qu’il souhaitait que le club dépense pour améliorer l’équipe. C’est selon RTVE, qui pensent que Messi a dit au nouveau président Joan Laporta qu’il resterait après avoir été impressionné par le patron Ronald Koeman. Cependant, Messi a exprimé son désir que le Barça investisse dans un effort pour redevenir une superpuissance européenne. Un contrat de deux ans a été discuté, mais il n’y a pas encore d’offre officielle.