Manchester City recrute Jack Grealish d’Aston Villa pour un record britannique

Manchester City a annoncé la signature de Jack Grealish d’Aston Villa, battant le record de transfert britannique dans un contrat de 100 millions de livres sterling, a annoncé le club jeudi.

Grealish quitte son club d’enfance Villa après avoir fait 213 apparitions et marqué 32 buts depuis ses débuts seniors en 2014.

« Je suis à Aston Villa depuis 19 ans et j’ai été fan toute ma vie », Grealish a écrit dans un communiqué. « J’ai gravi les échelons et j’ai ramené le club au plus haut niveau du football anglais.

« Il est impossible d’exprimer mes sentiments avec des mots, mais je vais essayer. Quand je suis arrivé à Villa pour la première fois, j’avais mes propres rêves et ambitions, comme faire partie de l’équipe première, marquer mon premier but et marquer le vainqueur dans un derby. Il Ce n’est que lorsque nous avons été relégués que j’ai ressenti un plus grand sens du but.

« Chaque fois que je mettais le maillot Villa, je jouais avec mon cœur sur ma manche. Recevoir le brassard était à la fois un privilège et un honneur pour moi et ma famille et j’en ai aimé chaque minute.

« Je tiens à remercier le manager et mes coéquipiers, je n’oublierai jamais tout ce que nous avons accompli ensemble… et aux fans qui m’ont soutenu à travers tout, je ne pourrai jamais assez vous remercier.

« À tous mes entraîneurs et à toutes les personnes qui travaillent dans les coulisses du club et qui ont tant fait pour moi au fil des ans, merci.

« Je serai toujours un fan de Villa – j’aime ce club de tout mon cœur et j’espère que vous comprendrez mes raisons de rechercher un nouveau défi. Le club est entre de bonnes mains, le manager, les gars, les nouvelles recrues qui arrivent – c’est une période excitante pour être un fan de Villa. Je vous reverrai tous bientôt. Jusqu’à la prochaine fois. «

Ce sera la deuxième fois que City détient le record de transfert britannique, rejoignant l’arrivée de Robinho du Real Madrid en 2008.

S’adressant à City TV, Grealish a ajouté: « Il y a évidemment beaucoup de raisons pour lesquelles j’ai décidé de venir ici, évidemment le manager a été un facteur énorme dans cela. Jouer sous le meilleur manager du monde était quelque chose que je ne pouvais pas vraiment refuser .

« Concourir pour des trophées majeurs est quelque chose que je voulais faire, et c’était quelque chose que, en fin de compte, je ne pouvais pas refuser. »

Manchester United a détenu le record de transfert britannique à sept reprises en Premier League, et il a également été détenu à deux reprises par Chelsea.

IL EST LÀ! Nous sommes ravis d’annoncer la signature de @JackGrealish sur un contrat de six ans. Bienvenue à City, Jack ! 💙 ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL – Manchester City (@ManCity) 5 août 2021

Des sources ont déclaré à ESPN que Villa avait proposé à Grealish, leur capitaine, un accord considérablement amélioré pour rester à Villa Park, mais que le joueur de 25 ans avait choisi de rejoindre City en raison de l’attrait des meilleurs trophées et du football régulier de la Ligue des champions.

City a d’abord proposé un accord comprenant 90 millions de livres sterling de frais de transfert et l’ailier Morgan Rogers – qui est évalué à 10 millions de livres sterling – mais une offre en espèces directe de 100 millions de livres sterling a déclenché une clause de libération dans le contrat de Grealish.

Après avoir fait de Grealish leur première signature de l’été, City reste désireux de signer l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane.

Kane veut déménager à l’Etihad, mais les Spurs sont catégoriquement convaincus qu’il n’est pas à vendre. Des sources ont déclaré à ESPN que City pensait pouvoir financer des accords pour Grealish et Kane cet été grâce aux ventes de joueurs.

City a levé 109 millions de livres sterling grâce à ses ventes depuis le début de la pandémie et pourrait lever 50 millions de livres sterling supplémentaires cet été, même sans le départ d’un joueur de la première équipe.

Villa a été actif sur le marché des transferts cette fenêtre, en signant l’ailier Leon Bailly du Bayer Leverkusen. l’ailier Emiliano Buendia de Norwich et l’attaquant Danny Ings de Southampton.