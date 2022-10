Manchester City, Real Madrid Invaincus en Europe ; PSG tenue à Benfica ; Chelsea bat l’AC Milan

Manchester City et le Real Madrid ont enchaîné avec une troisième victoire consécutive en Ligue des champions mercredi, et l’ancien entraîneur madrilène Julen Lopetegui a été limogé par Séville en difficulté quelques minutes après une défaite 4-1 à domicile contre le Borussia Dortmund.

Le Paris Saint-Germain était tenu pour la première fois malgré le beau premier but de Lionel Messi lors d’un match nul 1-1 à Benfica.

Erling Haaland n’était nécessaire sur le terrain que pour la première mi-temps, mais a tout de même marqué deux fois dans ce qui est devenu une routine pour Man City cette saison, 5-0 à domicile contre Copenhague.

C’est maintenant cinq buts en trois matches de Ligue des champions et 19 en 12 matches de club au total pour l’implacable attaquant norvégien.

Madrid fait des progrès moins spectaculaires dans la défense de son titre mais a réussi 35 tirs au but pour empêcher le Shakhtar Donetsk de s’imposer 2-1.

Les buts en première mi-temps des jeunes attaquants brésiliens de Madrid, Rodrygo et Vinícius Júnior, ont ouvert une avance de cinq points dans le groupe F sur le Shakhtar avant leur match retour en Pologne la semaine prochaine.

La sortie de Lopetegui de Séville, où il a remporté le titre de la Ligue Europa en 2020, semblait probable après qu’une seule victoire en sept matchs de Liga a laissé l’équipe 17e du tableau.

Cela a été confirmé après la défaite contre un Dortmund endémique, qui a suivi une défaite de quatre buts contre Man City lors du précédent match à domicile du club espagnol dans le groupe G. Les fans ont scandé le nom de Lopetegui alors qu’il quittait le terrain.

Le PSG est allé à Benfica à égalité avec six points et à égalité avec sept points après un match animé et bien assorti à Lisbonne.

Le 127e but en carrière de Messi en Ligue des champions était un tir au curling après avoir enchaîné les passes avec les autres attaquants vedettes Kylian Mbappé et Neymar.

Toujours dans le groupe H, la Juventus a réduit l’écart sur les leaders avec ses premiers points lors d’une victoire 3-1 sur le Maccabi Haïfa. Le milieu de terrain français Adrien Rabiot a marqué à chaque mi-temps.

Chelsea a remporté sa première victoire dans la compétition pour le nouvel entraîneur Graham Potter, battant l’AC Milan 3-0, bien que Salzbourg mène désormais le groupe E.

Noah Okafor a maintenu son rythme de buts par match en Ligue des champions pour permettre à Salzbourg de remporter une victoire 1-0 sur le Dinamo Zagreb.

Christopher Nkunku, l’attaquant français qui est une cible de transfert largement spéculée de Chelsea, a ouvert le score lors de la victoire 3-1 de Leipzig sur le Celtic dans le groupe dirigé par Madrid.

ATTELLE DE HAALAND

Un coup droit de balayage près du point de penalty. Un braconnier de but bondit sur une balle perdue après l’arrêt d’un gardien de but. Mais pas de tour du chapeau cette fois pour le prolifique attaquant de Man City.

Haaland a été retiré à la mi-temps alors que l’entraîneur Pep Guardiola a laissé d’autres jeunes joueurs briller et Julián Álvarez, qui a rejoint l’intersaison de River Plate, a inscrit le cinquième but de City à la 76e.

Le champion d’Angleterre est désormais invaincu en 21 matchs à domicile en quatre ans dans la compétition européenne d’élite. Lyon a été la dernière équipe visiteuse à gagner.

JULEN LOPETEGUI SORTI

Lopetegui a reconstruit sa carrière à Séville après une année 2018 désastreuse lorsqu’il a été limogé en tant qu’entraîneur de l’Espagne à la Coupe du monde – avant le premier match en Russie – pour avoir accepté de rejoindre le Real Madrid après le tournoi. Il a ensuite été licencié à Madrid avant la fin d’octobre.

Trois saisons complètes à Séville ont apporté un autre titre de Ligue Europa pour le club et une qualification trois fois consécutives pour la Ligue des champions.

Séville devrait reconduire Jorge Sampaoli, qui a d’abord quitté pour guider l’Argentine vers la Coupe du monde 2018. Sampaoli est disponible depuis son départ de Marseille à l’intersaison après avoir ramené le club en Ligue des champions.

DÉLICE ANGEL DI MARIA

Trois passes décisives d’Ángel Di María ont permis à la Juventus de marquer enfin ses premiers points après des défaites au PSG et à domicile contre Benfica – les deux anciens clubs de l’ailier argentin.

Rabiot a marqué à chaque mi-temps contre le Maccabi Haifa, de part et d’autre du but de l’attaquant serbe Dušan Vlahović à la 50e minute.

“J’essaie de faire mon travail, c’est ce qui me rend heureux, créer des passes décisives pour marquer des buts”, a déclaré Di María.

RED BULL CLUBS TRIUMPH

Alliés de longue date de l’organisation Red Bull, Leipzig et Salzbourg ont remporté des victoires lors des premiers matchs de mercredi.

Salzbourg est désormais le leader invaincu du groupe E après que le penalty d’Okafor à la 71e minute ait suffi à battre Dinamo Zagreb. L’attaquant suisse de 22 ans est le prochain talent qui pourrait suivre le chemin bien usé du champion autrichien à son club frère allemand.

Leipzig a obtenu ses premiers points dans le groupe F avec deux buts tardifs du Portugal, l’attaquant André Silva a battu le Celtic 3-1, laissant le champion écossais à la dernière place.

