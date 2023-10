Manchester City prépare un remplaçant pour Kalvin Phillips pour 75 millions d’euros, dans une incroyable démonstration de solidité financière : rapport

Manchester City prépare une « poussée majeure » pour l’un des joueurs les plus excitants du football mondial pour son milieu de terrain.

Les Citizens ont été privés du métronome talismanique Rodri au milieu de terrain central lors de trois matches nationaux après le carton rouge de l’Espagnol contre Sheffield United – et ont perdu les trois. Kalvin Phillips a été laissé sur le banc en faveur de l’adolescent Rico Lewis contre Arsenal, suggérant en outre que le manager Pep Guardiola ne lui fait pas confiance dans les plus gros matches.

Alors que Manchester City poursuit Declan Rice cet été, il semble clair que Guardiola aimerait une autre option de milieu de terrain défensif aux côtés de Rodri – et maintenant un gourou des transferts a affirmé que les vainqueurs du triple feraient un « effort majeur » pour en signer un de l’équipe. étagère très haute.

Kalvin Phillips semble être excédentaire par rapport aux besoins de Manchester City (Crédit image : Alexander Hassenstein – UEFA/UEFA via Getty Images)

Transfert initié Graeme Bailey a lié la star du Bayern Munich Joshua Kimmich à un transfert au stade Etihad, suggérant que l’Allemand pourrait être la réponse de premier plan que Guardiola recherche pour solidifier son milieu de terrain.

« On me dit que Kimmich est disposé à s’éloigner du Bayern, c’est la principale question qui préoccupe City et les autres personnes intéressées », a déclaré Bailey. « S’il montre cette volonté, alors attendez-vous à une poussée majeure. »

Kimmich était à l’origine arrière droit avant de se convertir en milieu de terrain plus tard dans sa carrière, dans un mouvement qui reflétait Phillip Lahm, son prédécesseur au Bayern qui a travaillé en étroite collaboration avec Guardiola pour devenir un n°6 de haut niveau.

Non seulement Kimmich pourrait améliorer son jeu au milieu de terrain en travaillant sous la direction de Guardiola à City, mais il pourrait également être utilisé comme arrière latéral des deux côtés, car il possède le genre de compétences complètes que le Catalan privilégie pour ces postes.

Joshua Kimmich est une cible pour Manchester City (Crédit image : Getty Images)

Il est cependant peu probable que le joueur de 28 ans soit bon marché. En tant que point d’appui de Les Roten De son côté, on peut s’attendre à ce que City batte le record du Bayern en matière de vente, qui s’élève actuellement aux 45 millions d’euros payés par le PSG pour Lucas Hernandez.

Kimmich est valorisé 75 M€ par Marché de transfert.

Plus d’histoires de Manchester City

Rodri récemment a demandé que des mesures soient prises pour empêcher le football européen de perdre davantage d’étoiles au profit de l’Arabie Saoudite.

Pep Guardiola a évoqué son avenirtaquinant la Juventus comme une destination potentielle dans le futur.

Pendant ce temps, le milieu de terrain Bernardo Silva pourrait quitter City pour un prix réduit de 50 millions de livres sterling en raison d’une clause libératoire particulière.