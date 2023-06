Manchester City prend sa place dans l’histoire européenne en soulevant enfin la Ligue des champions

Cela a mis du temps à venir, mais Manchester City a enfin mis la main sur le trophée de la Ligue des champions.

L’équipe de Pep Guardiola a battu l’Inter Milan 1-0 au stade olympique Atatürk dans une performance qui manquait de qualité.

5 Manchester City est désormais champion d’Europe Crédit : Getty

5 C’était des larmes de joie pour Gundogan à plein temps Crédit : Getty

5 Haaland est à City depuis une saison… et a déjà remporté le triplé Crédit : Getty

Cependant, c’est la pure détermination qui a poussé City à franchir la ligne alors qu’ils mettaient leur chagrin contre Chelsea en 2021 derrière eux.

Un superbe but de Rodri à la 68e minute a suffi pour faire le boulot et s’assurer qu’ils étaient sacrés Champions d’Europe, ainsi que triples vainqueurs.

Après leurs célébrations au coup de sifflet à temps plein, City a récupéré les médailles de leurs vainqueurs et s’est préparé à soulever le trophée.

Le capitaine Ilkay Gundogan a été chargé de soulever l’une des pièces d’argenterie les plus emblématiques du football.

Il le tenait en l’air alors que les étincelles volaient et que ses coéquipiers sautaient de joie, une image qui restera longtemps dans l’histoire du club.

City a dû souffler et souffler, l’Inter étant l’équipe la plus confiante en première mi-temps.

Les choses se sont aggravées pour l’équipe de Guardiola lorsque Kevin De Bruyne s’est à nouveau blessé en finale.

L’équipe italienne, qui a déjà remporté la compétition à trois reprises, s’est bien battue et aurait très bien pu mener par Lautaro Martinez.

Cependant, il n’a pas pu tirer le meilleur parti d’une erreur défensive, et City les a rapidement punis pour ne pas avoir pris le risque.

Quelques minutes plus tard, le ballon est tombé sur le chemin de Rodri qui se précipitait à l’intérieur de la surface et il a commencé à tirer, déclenchant des célébrations sauvages à l’extrémité bleu ciel du stade.

Alors que le temps s’écoulait vers le temps plein, City savait qu’ils étaient proches de la gloire, et un superbe arrêt d’Ederson à la mort a permis de s’assurer que le titre était le leur.

« C’était la chose qui nous manquait », a déclaré John Stones. « Je me sens si heureux. C’est un plaisir de faire partie de cette équipe et de créer cette histoire. »

City est désormais la 23e équipe à avoir remporté la Ligue des champions et la sixième d’Angleterre après Manchester United, Liverpool, Nottingham Forest, Aston Villa et Chelsea.

5 Les derniers malheurs de De Bruyne ont encore frappé, mais il est maintenant champion Crédit : AFP

5 Le but de Rodri s’est avéré décisif lors d’une soirée historique pour City Crédit : Getty

Une telle victoire leur a également permis de remporter un triplé extrêmement impressionnant, un triplé que seul United avait pu réaliser avant samedi soir.

Ils sont maintenant arrivés à la fin de ce qui a été une saison extrêmement impressionnante, qui les fera considérer comme l’une des plus grandes équipes de tous les temps.

Il ne leur restait plus qu’à remporter la Ligue des champions, et City a enfin trouvé la pièce manquante de son puzzle dominant et impressionnant.

Jack Grealish ne pouvait pas le croire alors qu’il fondait en larmes lorsque l’ampleur de ce qu’il avait accompli s’est enfoncée.

Kyle Walker était tout aussi émotif. « Je suis aux anges », a-t-il déclaré. « Je suis rarement sans voix. Mon rêve est devenu réalité, y parvenir avec ce club. Atteindre un triplé est incroyable. »

Ça va être une bonne nuit.