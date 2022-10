Manchester City, premier club WSL à abandonner les shorts blancs en raison de problèmes de période

Les femmes de Manchester City portaient des shorts bordeaux lors de la victoire 6-0 de mercredi contre Blackburn. Photo de Lynne Cameron – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Manchester City ne portera plus de shorts blancs pendant les matchs de la saison prochaine pour apaiser les inquiétudes des joueuses pendant les matchs, a confirmé mercredi le club de Super League féminine.

Le club fait l’annonce avec le sponsor du kit Puma. Les femmes de la ville, cependant, ont choisi d’utiliser immédiatement leur short de l’équipe visiteuse bordeaux lors de leur victoire 6-0 contre Blackburn pour commencer leur défense de la Coupe continentale.

Ils utiliseront leur short bordeaux lorsqu’ils joueront à domicile.

“Puma et Manchester City sont fiers de travailler en étroite collaboration avec nos joueurs pour les soutenir et créer le meilleur environnement possible pour qu’ils se sentent à l’aise et performent à leur plus haut niveau”, a déclaré Puma dans un communiqué.

“Suite aux commentaires des joueuses et au sujet sous-jacent des femmes qui souhaitent s’éloigner du port de shorts blancs pendant leurs règles, nous avons décidé de mettre en œuvre des changements dans les produits que nous proposons à nos joueuses.

“A partir de la saison 2023-24, nous ne fournirons plus de shorts blancs à nos athlètes féminines. Nous proposerons toujours une alternative pour nos kits domicile, extérieur et troisième pour résoudre le problème mis en évidence par les femmes dans tous les sports.”

City devient le premier club WSL à faire le changement. West Bromwich Albion, Stoke City et l’équipe écossaise Livingston ont également changé leur short blanc pour la maison en raison de préoccupations concernant le confort des joueurs pendant leurs règles.

La question des athlètes féminines portant des vêtements blancs a été soulevée lors des championnats de tennis de Wimbledon de cette année lorsque des joueuses ont parlé de l’anxiété d’être obligées de porter du blanc.

Lors de l’Euro 2022, la FA anglaise a reconnu la nécessité de réfléchir à la conception de futurs kits après que la star Beth Mead a déclaré que le kit tout blanc de l’équipe n’était parfois “pas pratique”.